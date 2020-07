TOP 3 grafy tohoto týdne: OIL.WTI, DE30, EURUSD

Začněme dnešní analýzu na trhu s ropou, která se stále drží v blízkosti post-pandemických maxim. Přes průraz pod lokální trendovou čáru se prodejcům nepodařilo převzít kontrolu nad trhem. Z technického pohledu vypadá oblast okolo 40,50 jako klíčová rezistence. Pokud se cena pod touto úrovní udrží, tak vidíme dobrou šanci na korekci. V případě tohoto scénáře by úroveň 37,50 dolarů byla pro medvědy logickou cílovou cenou. Tato úroveň je definována předchozími cenovými reakcemi a také 61,8 % Fibo retracementem. Obchodníci by měli mít na paměti, že OPEC+ dnes diskutuje snížení těžebních kvót. Rozhodnutí, ať už bude jakékoliv, by se mohlo stát významným katalyzátorem dalšího cenového pohybu. OIL.WTI H4 interval. Zdroj: xStation5

DE30

Německý index opět testuje klíčovou rezistenci. DE30 začal dnešní seanci býčím gapem a jsme svědky pokračování rostoucího trendu. Nicméně při pohledu na graf je zřetelné, že se index obchoduje v blízkosti oblasti klíčové rezistence definované maximy z 8. června. Pokud se kupcům podaří tuto úroveň prorazit, tak by obchodníci mohli být svědky dalšího růstového impulsu, který by mohl index dovést až do blízkosti historických maxim v blízkosti 13 800 bodů. Lídři EU budou o tomto víkendu diskutovat podobu záchranného fondu. Pokud nedospějí k dohodě, tak prodlouží období nejistoty, což by se na počátku příštího týdne mohlo na evropských indexech negativně projevit.

DE30 D1 interval. Zdroj: xStation5

Hlavní měnový pár začal dnešní seanci na růstové vlně. EURUSD se obchoduje nad úrovní klíčové rezistence (1,1420). Cena prorazila nad maxima z 10. června a cesta vzhůru vypadá otevřená. Pokud se bude měnový pár obchodovat nad zmíněnou úrovní 1,1420 EURUSD, tak hlavním scénářem bude i nadále pokračování růstu k letošním maximům (1,1490). Tato úroveň je navíc posílena externím 127,2 % Fibo retracementem. Pokud se býkům podaří udržet růstový trend, tak další rezistenci vidíme až na 1,1580 EURUSD, kde se nachází 161,8 % Fibo retracement. ECB bude už ve čtvrtek rozhodovat o sazbách (13:45). Nečeká se však žádná změna. Obchodníci by se však během tiskové konference guvernérky Lagardové mohli zaměřit na masivní nákupy dluhopisů.