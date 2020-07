Ministerstvo financí si půjčilo na finančních trzích eura se záporným výnosem (Komentář)

Ministerstvo financí v dnešní aukci prodávalo poprvé v tomto roce státní dluhopis denominovaný v eurech se splatností sedmi let. Podle plánu touto cestou získalo na finančních trzích 300 mil. EUR. I přesto, že tento dluhopis vydávaný podle tuzemského práva nese řadu technických nevýhod, se potkal s vysokou poptávkou investorů, kteří požadovali až jednu miliardu. Velký zájem stlačil jeho výnos až do lehce záporné hodnoty (-0,015 %). Vláda touto cestou pokrývá své eurové expozice jako je splatnost předchozích eurových státních dluhopisů. Podle nás bude ministerstvo v průběhu roku dále emitovat tento státní dluhopis až do výše 700 mil. EUR. To je ale podmíněno čerpáním eurových úvěrů od nadnárodních institucí, které si zajistilo již v první polovině roku v rámci unijní podpory ekonomiky. V opačném případě by se mohla letošní emise eurových dluhopisů vyšplhat až k necelým dvěma miliardám eur.