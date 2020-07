USA: 67 400 nových případů Covid-19. Týdenní průměr nově nakažených od včerejška nad 60 000 případy. Podle Trumpa je to objemem prováděných testů

Počet registrovaných případů nákazy USA stále stoupá. Za posledních 24 hodin přibylo nově 67 400 případů, což je nový rekod.Týdenní průměr denního počtu nově nakažených se už včera poprvé dostal nad hranici 60 000 případů (60,997) a dnes se dále posunul směrem k 62 210 případům. To představuje trojnásobek oproti předchozímu měsíci a nárůst o 21% oproti předchozímu týdnu..Hned 20 států unie v tomto ohledu vytvořilo nové rekordy, nejhorší situace je v jižních státech . Plná polovina nových případů připadá na státy Texas, Kalifornie a Florida.Přírůstky ve státech Florida a Arizona jsou nyní obdobné jaké zaznamenával New York na vrcholu první vlny v průběhu dubna.Podle prezidenta Trumpa jsou vysoké přírůstky nových případů především zásluhou celkového objemu prováděných testů . Kdyby se prováděla jen polovina testů , byly by přírůstky také pouze poloviční oproti stávajícím statistikám.Administrativa provedla v úterý celkem přes 760 000 testů . Od začátku měsíce se průměr pohybuje kolem 665 000 testů denně. Pro srovnání v dubnu to bylo cca 174 000.