Město Plzeň podpořilo Techmanii

foto: H. Josefová

Plzeňská Techmania Science Center otevírá každý den kromě pondělí v 10 hodin. V úterý 14. července byl už před 10. hodinou před hlavním vchodem shluk rodičů a nedočkavých dětí. Mezi návštěvníky byla i radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová, kterou po Techmanii provázel její ředitel Vlastimil Volák.

„Plzeňané i návštěvníci města by měli během prázdnin určitě do Techmanie zavítat. Je tady toho k vidění i vyzkoušení opravdu hodně. Je to skvělá příležitost k zábavě i vzdělání. V době koronavirové krize musela být Techmania zavřená. Teď si ji lidé konečně mohou užít,“ uvedla během prohlídky Lucie Kantorová. „Město Plzeň podalo Techmanii pomocnou ruku. Organizace byla podpořena ze speciálního dotačního programu města Plzně s názvem 4P, který je součástí Plzeňské protikoronavirové dvanáctky. Město chtělo tímto programem pomoci kulturním a sportovním aktérům i subjektům z oblasti cestovního ruchu a prezentace města. Techmania z tohoto dotačního programu získala čtvrt milionu korun. Nyní hledáme s panem ředitelem další možnosti spolupráce mezi městem Plzní a Techmanií,“ informovala radní Lucie Kantorová.

„Během prázdnin lákáme především na naši nejnovější expozici Inženýr. Snažíme se přiblížit, jaký význam mají inženýři pro naši společnost a ukázat, jak zlepšují svět okolo nás,“ pozval do Techmanie její ředitel Vlastimil Volák.

Text: Hana Josefová