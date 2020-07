Raketový růst akcií Tesla. Opodstatněná valuace, nebo bublina?

Tesla je jedním z nejskloňovanějších pojmů v automobilovém průmyslu. Přesto toho mnoho lidí o automobilové značce, která vyrábí auta budoucnosti a momentálně láme rekordy na burze, příliš mnoho neví.

Čím se tato mladá automobilka odlišuje od svých konkurentů a jak je možné, že i v současné situaci její akcie stoupají neohroženě nahoru?

Co je Tesla

Společnost Tesla byla založena v roce 2003 Martinem Eberhardem a Marcem Tarpenningem. Teprve o rok později do společnosti nastoupil Elon Musk, který je dnešním CEO a bezpochyby tváří celé značky. Musk vypsal šek na 30 milionů dolarů, které do automobilky investoval ze svých soukromých prostředků. Tesla si stanovila za cíl uvádět na trh atraktivní elektrická vozidla. Dnes společnost Tesla nejen vyrábí plně elektrická vozidla, ale také neomezeně škálovatelné produkty pro výrobu a skladování čisté energie. „Tesla věří, že čím rychleji se svět změní z fosilních paliv na budoucnost bez emisí CO2, tím lépe.“

Kam směřuje Tesla dále

Baterie a giga továrny

Elektrická auta ve skutečnosti nejsou ničím jiným než pojízdné baterie. Hlavním prvkem pro jejich akumulátory je kombinace lithia a kobaltu, nazývaná jako lithium kobalt oxid. Lithiové baterie mají vysokou hustotu energie a dlouhou životnost. Nevýhodou lithiových baterií je však vysoká cena a také riziko výbuchu či požáru v důsledku vysokých teplot. Baterie Tesly se již několikrát vznítily, technologie zdaleka není ještě dokonalá. Výzkum a vývoj Tesly denně vylepšuje současnou generaci lithium-iontových baterií.

Také za tímto účelem společnost Tesla vybudovala v Nevadě velkou továrnu na baterie. Tato giga-továrna byla uvedena do provozu již v lednu roku 2017. Továrny ve státě New York a v Čině následovaly později.

Giga-továrna Tesly v Německu

V Evropě se také staví tato giga-továrna. V Německu byly poraženy tisíce stromů, aby se vytvořila první evropská giga-továrna. Budova bude postavena na pozemku o rozloze 300 hektarů v lesní a jezerní oblasti asi 30 km jihovýchodně od německého hlavního města Berlína. Očekává se, že závod bude uveden do provozu v roce 2021 a Tesla slibuje, že tento závod poskytne 9 000 až 12 000 pracovních míst. V Texasu nebo v Oklahomě se plánují také nové výrobní linky určené pro model Cybertruck.

Solární střechy

1. srpna 2016 Tesla oznámila odkup společnosti SolarCity za 2,6 miliardy dolarů. Tento obchod firmu SolarCity, která se dostala do finančních potíží, zachránil. Po převzetí společnost Tesla postupně ukončila prodej SolarCity a místo instalace solárních panelů se více soustředila na zlepšování technologie ukládání energie do baterií. V roce 2017 již lidé mohli provádět rezervace solárních panelů pro svá auta, dodnes se však stále ještě nedodávají. Inovativní myšlenka narazila na několik překážek a výzkum a vývoj tak pokračuje dále. Musk uvedl, že panely se tolik opozdily, protože společnost chce zajistit, aby mohly zůstat na střeše 30 let, než je skutečně začnou instalovat svým zákazníkům. Technologie nicméně skýtá velký potenciál.

Akcie Tesla

Cena akcie Tesla ohromuje mnoho investorů. Cena za akcii nedávno překročila hranici 1 000 USD a během několika dnů prudce stoupla nad 1400 USD. Americká automobilka nedávno překonala tržní kapitalizaci Toyoty a stala se tak nejhodnotnější automobilkou na světě.

Společnost Tesla má tržní hodnotu 250 miliard USD, přestože dosud neměla plně ziskový rok. Teslu proto není snadné ocenit. V roce 2017 byla společnost ve ztrátě 1,96 miliardy USD, v roce 2018 společnost ztratila 976 milionů USD a v roce 2019 byla ztráta 862 milionů USD. Dobrá zpráva je, že velikost ztráty se každým rokem zmenšuje. Na druhé straně prodej roste každoročně velmi rychle, a proto je Tesla skutečně obchodována jako růstová akcie.

V roce 2019 bylo prodáno 367 600 automobilů, což pro společnost znamenalo nový rekord. Za tento rok bylo prodáno více automobilů než za období let 2017 a 2018 dohromady, a to zejména díky oblibě sedanu Model 3. Poslední dvě čtvrtletí roku 2019 byly již ziskové.

Také v prvním čtvrtletí roku 2020 překvapila společnost Tesla příjmy ve výši 5,99 miliard USD, provozním ziskem 283 milionů USD a čistým ziskem 16 milionů USD. Společnost zvýšila svou hrubou marži na působivých 25,5 % a zakončila tak čtvrtletí s 8,1 miliardami dolarů v hotovosti. Přes koronovou krizi Tesla dokonce očekává, že v roce 2020 dodá 500 000 vozů. Podle společnosti není však jisté, jak rychle budou moci jejich dodavatelé po obnovení práce zvýšit výrobu. V důsledku koronové krize proto společnost neposkytla konkrétní prognózu zisku, ale očekává, že dosáhné vedoucího postavení ve svém odvětví s ohledem na provozní marží a ziskovost. Podle konzervativního odhadu by letošní rok mohl generovat podobné tržby jako rok 2019.

Tesla čerpá obrovský prospěch z nárůstu oblíbenosti elektro-mobility, ale konkurence mezitím také sílí. Tradiční výrobci automobilů začali již investovat miliardy dolarů do této oblasti. Tesla nyní musí prokázat, zda dokáže konkurenční tlak ustát a zvládne efektivně vyrábět vozy ve velkém a také poskytovat kvalitní služby svým zákazníkům. Společnost má také velké plány pro vstup do sektoru nákladních automobilů. Zda uspěje, není jisté, stejně tak jako úspěch akcie Tesla. V každém případě je ve společnosti spousta potenciálu, a lze v akci Tesla spatřit hodně fantazie.

