Kdo je skutečným majitelem Agrofertu? Piráti se dotazují soudu s odkazem na evropskou směrnici

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek zaslal na Městský soud v Praze dotaz na skutečného majitele společnosti Agrofert. Soud by měl informaci poskytnout na základě přímého účinku evropské směrnice, která požaduje přístup veřejnosti do evidence skutečných majitelů firem. Vláda veřejný přístup do rejstříku skutečných majitelů firem stále nezajistila, přestože lhůta pro provedení směrnice uplynula již před více než půl rokem.

„Požádal jsem Městský soud v Praze, aby mi sdělil, kdo je v dosud neveřejném rejstříku zapsán jako skutečný vlastník Agrofertu. To je důležité kvůli tomu, aby veřejnost znala pravdu a aby bylo možné údaje případně aktualizovat. Již v lednu uplynula lhůta pro transpozici evropské směrnice, která mimo jiné ukládá členským státům, aby zajistily veřejnou dostupnost informací z evidence skutečných majitelů. Protože vláda včas tuto směrnici do českého právního řádu nepropsala, lze se u českých soudů domáhat přímého účinku této neprovedené směrnice, což jsem učinil. Směrnice je přímo účinná na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie,“ uvedl Michálek.





Jakub Dušánek

Mediální odbor Pirátské strany