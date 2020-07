US - inflace v červnu stoupla, ale i tak byla hluboko pod cílem Fedu

Dosažení inflačního cíle pak není lhostejné ani americkému Fedu , který ve snaze zmírnit negativní dopady pandemie výrazně uvolnil měnové podmínky. Expanzivní přístup centrální banky má rovněž napomoci k naplnění duálního mandátu, na který Fed upozornil i na posledním zasedání, když komunikoval, že „[…] we quickly lowered our policy interest rate to near zero, where we expect to keep it until we are confident that the economy has weathered recent events and is on track to achieve our maximum-employment and price-stability goals.“