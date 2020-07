Rozbřesk: Evropský průmysl se odrazil ode dna

To nejhorší mají průmyslové firmy za sebou, avšak rizika a nejistoty zdaleka ještě nepominuly. Asi tak by se daly jednoduše hodnotit výsledky průmyslové výroby ve většině zemí EU za květen, kdy už docházelo k odstraňování nejvíce restriktivních opatření a končily i dobrovolné odstávky v automobilovém průmyslu.

Výroba se tedy odlepila od dubnového dna, když se meziměsíčně zvýšila v celé Unii o více než 11 %. Jistě jde na první pohled o impozantní číslo, nicméně je to stále 19 % pod úrovní únorové produkce. Korona-krize zasáhla jednotlivé země různě intenzivně. Stačí se podívat na Slovensko, kde je produkce průmyslu o třetinu pod úrovní loňského května, Maďarsko (-27,6 %) nebo Rumunsko (-27,4 %). ČR je z pohledu meziročního propadu s více než čtvrtinovým poklesem výroby tohoto největšího tuzemského odvětví hned na pátém místě.

Asi ne náhodou patří mezi nejvíce zasažené ty, které ve větší míře spoléhají na automobilový průmysl. V tomto případě se ještě o nějakém razantním oživení rozhodně hovořit nedá. Skok ve výrobě, který ukazují meziměsíční data je impozantní, nicméně pořád jde jen o srovnání s nulou. Třeba v případě ČR se produkce v automobilovém průmyslu sice meziměsíčně ztrojnásobila, nicméně stále je to 42 % pod únorovou úrovní (samozřejmě je třeba dodat, že všechna čísla jsou očištěná o sezónní a kalendářní vlivy). V ostatních evropských zemích s výraznějším podílem automobilového průmyslu byla situace ještě horší. V Německu byl tento průmysl na polovině produkce, ve Francii na zhruba třetinové úrovni.



Květnová čísla naznačují, že nabídkový šok má evropský, a zvláště pak automobilový, průmysl už v podstatě za sebou, ale z nejhoršího zdaleka venku není. Bude se totiž nejspíše čelit i silnému šoku poptávkovému, který bude přicházet jak od firem škrtajících investice, tak domácností omezujících zbytné výdaje. Vzhledem k tomu, že nejspíše nepůjde jen o evropskou perspektivu, tak automobilový průmysl možná to nejhorší teprve čeká, bez ohledu na sankce za produkci „nezelených“ vozů… V každém případě půjde o silný zářez do jakýchkoliv ekonomických výhledů středoevropského průmyslového regionu. Jen v případě ČR celoroční dvacetiprocentní pokles poptávky po produkci automobilového průmyslu srazí HDP o dvě procenta, nemluvě o zaměstnanosti. A o moc lépe na tom v tomto směru není ani Slovensko nebo Maďarsko.



TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna se včera bez významnějších impulsů pohybovala ve velmi úzkém pásmu těsně pod hranicí 26,70 EUR/CZK. V klidu ji nechal jak přebytkový běžný účet platební bilance, tak relativně příznivé výsledky evropského průmyslu. Už zítra se ukáže, zda konkrétně automobilový průmysl čelí poptávkovému šoku, nebo jak zafungovalo šrotovné zavedené v některých evropských zemích. Bondový trh dnes podle kalendáře MF čeká emise sedmiletého eurobondu v maximální nabízené hodnotě 300 mil. EUR.



Zahraniční forex



Start kvartální výsledkové sezóny a s tím spojený pokles averze k riziku prospívá euru. Měnový pár EUR/USD již vystoupil nad hranici 1,14 a ani další zisky tento týden nejsou vyloučeny, pokud summit EU potvrdí rýsující se konsensus nad vznikem mega-fondu na podporu oživení evropské ekonomiky.



Polský zlotý po víkendových volbách opatrně zpevňuje a vyhlíží dnešní zasedání NBP. Centrální banka by neměla přijít s nějakým novým překvapením - sazby zůstávají na technické nule a nákupy vládních dluhopisů budou pokračovat.



Ropa

Ropa nadále přešlapuje okolo úrovně 43 dolarů za barel a vyčkává na rozuzlení dnešního jednání monitorovací komise kartelu OPEC+. Ta bude rozhodovat o další podobě produkčních škrtů, tedy o tom, zda držet škrty v rozsahu 9,7 mil. barelů denně, nebo podle původního plánu těžbu mírně navýšit, což se zatím jeví jako pravděpodobnější varianta. Nakonec, solidní červnová disciplinovanost aliance při dodržování těžebních omezení (na úrovni 107 %) otevírá prostor pro krok tímto směrem, třebaže rizika spojená s vývojem na poptávkové straně trhu (druhá vlna pandemie v USA) přetrvávají.

Dnes zároveň přijdou na řadu čísla k zásobám z dílny americké EIA. Včerejší předběžná čísla od Amerického petrolejářského institutu přinesla nad očekávání silný pokles zásob surové ropy (-8,3 mil. barelů). Pokud by dnes odpoledne tento trend potvrdila také oficiální čísla, ropa by měla další důvod pohodlně setrvat na dobytých úrovních.