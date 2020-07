Komentář: Tržby i ztráta Delta Air se držely konsensu

V současné situaci nemá úplně smysl rozebírat výsledky největších amerických aerolinek řádek po řádku. Tržby i čistá ztráta se víceméně držely v linii konsensu, nicméně minimálně u té ztráty z toho těžko cokoliv vyvodit, jelikož do odhadů vstupuje nám neznámé množství záporných jednorázových položek. Zapomínat nesmíme ani na udělenou vládní podporu ve výši 1,3 mld. USD.

Podstatné je, že společnost od března navýšila objem likvidních prostředků o 15 mld. USD na nějakých 15,7 mld. USD. Ve stejném období se jí podařilo stáhnout denní spotřebu hotovosti o 70 % na 43 mil. USD, přičemž v červnu se dostala dokonce na 27 mil. USD. Samozřejmě za to může i téměř nulová spotřeba paliva, nicméně při takovémto tempu jí hotovost vydrží na cca rok a půl (konkrétně 581 dní). Koncem roku se přitom chce dostat až k nulové denní spotřebě hotovosti. Insolvence se tedy investoři pořád nemusí bát.

Avšak jak dlouho zabere dostat se z tohoto marasmu ven, to už je náročnější otázka. Vše bude samozřejmě záviset od poptávky, kterou nikdo nedokáže v této chvíli odhadnout. Šéf Delty sice říká, že se její růst vrátí na přelomu léta a podzimu, nicméně se současnou epidemiologickou situací v USA je to velice diskutabilní. Jediné co může společnost dělat, je šetřit kde se dá. V tomto ohledu byla nastíněna také dlouhodobější vize pro Deltu, ve které ji šéf vidí jako výrazně menší a štíhlejší aerolinku.

Pro investory bude nyní prvořadé sledovat vývoj počtu nakažených v USA, jelikož od toho se budou odvíjet nejen cestovní omezení uvnitř země, ale také směrem ven (míříme tím hlavně na profitabilní linky do Číny a Asie).

Akcie klesají o 4 %.