Převezmou po volbách do rukou,, svět “ demokraté?

V minulosti se Donald Trump vyjádřil: "Důvod, proč je náš akciový trh tak úspěšný, je díky mně." Jeden pohled na nejnovější ekonomické údaje, který lze pohodlně shrnout podle prudce rostoucího indexu S & P 500, by měl stačit na to, aby většinu přesvědčil, že USA dobře a skutečně sledují cestu obnovy ve tvaru V.

Nicméně současná ekonomická horečka je téměř výlučně funkcí masivního vynakládání vládních výdajů, která více než za měsíc skutečně skončí. V důsledku toho, jak píše Bank of America, hospodářství čelí fiskálním útesům, které by mohly způsobit zpomalení až stagnaci oživování hospodářství. Faktory stojící za touto skutečností jsou hned čtyři: vypršení platnosti rozšířeného pojištění v nezaměstnanosti, blednoucí podpora ze stimulačních šeků, program na ochranu mezd a ukončení státních a místních programů pomoci.

V reakci na to BofA očekává, že koncem července bude přijat další stimulační balíček, který se bude některými – ale ne všemi – těmito obavami zabývat a "namísto útesu budeme pravděpodobně čelit kopci". Tento výhled může být optimistický, protože jakýkoliv podnět by musel být dvoustranný, a pokud by demokraté chtěli snížit Trumpovi šance na znovuzvolení, nyní je čas, aby zatlačili hospodářství do deprese, protože do voleb zbývají 4 měsíce.



Letošní volby v USA budou mít pravděpodobně větší vliv na trhy než v minulosti, protože se zdá, že peněžní stimuly, které jsou připisovány mnohým, triskovým růstem postupně odezní. Podle Sunainy Sinha, zakládající partnerky poradenské společnosti Cebile Capital, jsou mezi investory skutečné obavy, že centrálním bankám došly páky na stimulaci ekonomiky, a proto je volba při pohledu na nejbližší roky skutečně velmi důležitá pro ekonomické výsledky.

Pokud by se demokratům podařilo získat úplnou kontrolu, je pravděpodobné, že by mohlo dojít k daňovým změnám, které zvýší daňové zatížení investičních portfolií. Na druhé straně, sníží příjmové limity, nad které se navrhuje zvýšení daní.



Nezávisle na politických či sociálních sklonech investoři z čistě investičně orientovaného hlediska přehodnocují složení portfolia na základě možného scénáře, že by (a nyní pravděpodobnosti založené na dostupných politických průzkumech a hazardních kurzech) demokraté získali v kontrolu obou kongresových sálů v roce 2021.

Státní a národní průzkumy s ekonomickými ukazateli odhadují od poloviny března konstantní růst preferencí představitele Joea Bidena. Na dole přiloženém grafu můžeme sledovat 90-procentní šanci zvolení představitele demokratické strany.

Hlavní prvky Bidenovy daňového plánu jsou: zvýšení daně z příjmu právnických osob ze současných 21 procent na 28 procent, daně z dlouhodobých výnosů a dividend ve výši 39,6 procent z příjmu nad 1 milion USD a daně z příjmu fyzických osob nad 400 000 USD ze současných 37 procent na bývalých 39,6 procenta.

K dalším cílům patří nové daňové pobídky na investice do elektrických vozidel, obnovitelné energie a energeticky účinných technologií a vytvoření institutu daně z uhlíku.

Stručně řečeno, po 31. červenci je americká ekonomika na pokraji fiskálního útesu, který by mohl znamenat propad amerických akciových indexů jako na konci března / dubna 2020, pokud se horní a dolní komora, ovládané dvěma opozičními stranami, nedohodnou na dalších fiskálních stimulech. No jednoho dne se americká ekonomika dostane do bodu, kdy už nebude možné realizovat další stimuly a bez ohledu na to, zda vyhrají demokraté nebo republikáni zřejmě padne z pomyslného fiskálního útesu a způsobí tak vlnu negativních dopadů na celé globální hospodářství.