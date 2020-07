Lídr distribuce plynu v Česku spouští obří emisi investičně hodnocených dluhopisů

Společnost Czech Gas Networks Investments (CGN), která je skrze ovládané společnosti největším distributorem plynu v České republice s provozním výsledkem EBITDA kolem 9,5 miliardy korun či 360 milionů eur, spouští rozsáhlou emisi dluhopisů v české koruně. Výnos z ní bude využit na refinancování stávajících půjček, mimo jiné v souvislosti ovládnutí 50,04% podílu v innogy Grid Holding, oznámené v říjnu loňského roku. Pro emisi CGN získala hodnocení na investičním stupni „BBB+“ s výhledem stabilním od ratingové agentury Standard & Poor’s, stejně tak hodnocení na investičním stupni od agentury Fitch.



Manažery emise 6letého dluhu v CZK jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna a Komerční banka. Emise navazuje na více jak šestinásobně přeupsanou EUR tranši 7letého dluhopisu, kterou minulý týden úspěšně umístily společně Citi, Societe Generale a Unicredit.





“Mimořádně úspěšné aukce státních dluhopisů z posledních měsíců potvrzují silnou poptávku po dluhopisech kvalitních emitentů. Jsme proto velice rádi, že můžeme společně s Českou spořitelnou a Komerční bankou nabídnout tuzemským investorům emisi, jejíž investiční rating potvrdily agentury Fitch a S&P ,” uvedlNové refinancování, hodnocené na investičním stupni, se týká dosavadních facilit v celkovém objemu zhruba 49 miliard korun či řádově 1,8 miliardy eur Dluhopisy budou upsány na lucemburskou, 100% kontrolovanou entitu Czech Gas Networks Investments, S.a.r.l. „Kapitál bude využit na refinancování facilit v souvislosti akvizice 50,04% podílu z rukou RWE v září roku 2019 ,“ uvedla firma.Sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) dokončilo převzetí firmy innogy Grid Holding (iGH), pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku, na přelomu září a října roku 2019 . Transakce byla ohlášena v dubnu 2019 . MIRA získala 50,04 procenta firmy od společnost RWE , která již dříve uvedla, že sdružení zaplatilo za tento podíl řádově právě 1,8 miliardy eur . Dokončení transakce přišlo poté, co Evropská komise schválila akvizici většinového podílu ve společnosti innogy ze strany společnosti E.ON iGH a nyní tedy CGN 100% kontroluje GasNet, která zásobuje v Česku plynem 2,3 milionu připojení a má celkovou délku sítě asi 65.000 kilometrů. Vlastní také společnost GridServices. Podíl GasNetu na distribuci zemního plynu v Česku je podle firmy asi 85 procent.Fondu australské banky Macquarie patří od roku 2017 mimo jiné také podíl 31 procent ve společnosti EP Infrastructure (EPIF), což je jedna z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského.V ČR působí celkem tři provozovatelé plynových distribučních soustav. E.ON Distribuce pokrývá Jihočeský kraj , Pražská plynárenská hlavní město. Ve většině země má oprávnění k distribuci plynu GasNet.Skupina Macquarie je celosvětový poskytovatel bankovních, finančních a poradenských služeb a správy investičních fondů . MIRA je části Macquarie, která spravuje aktiva. MIRA řídí aktiva v hodnotě 129 miliard dolarů (více než tři biliony korun ) investovaných v portfoliu 155 podniků, asi 600 nemovitostí a 4,7 milionu hektarů zemědělské půdy. Do MIRA patří mimo jiné společnosti British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz . Společnost Macquarie byla založena v roce 1969 a zaměstnává téměř 15.700 lidí.