Pandemie přinutila Čechy změnit přístup k penězům, chystají se na „druhou vlnu“

Za dobu pandemie se zhoršila finanční situace třetiny Čechů, jak ukázal červnový průzkum Providentu. Rychlost, s jakou tato situace nastala, vede mnoho lidí k přehodnocení přístupu k financím. Mezi různými skupinami obyvatel jsou však velké rozdíly. Šetřit plánuje dvakrát více žen než mužů. Muži chtějí zase dvakrát více investovat. Utrácet uvážlivěji si přeje 40 % mladých ve věku 18-24 let. V případě, že se s příchodem druhé vlny pandemie dostanou do finančních potíží, plánuje polovina Čechů využít hlavně úspory v kombinaci s pomocí rodiny (23 %) a státní podporou (21 %).

Důležitost úspor se ukázala v plné nahotě

Nejvíce dopady omezení ekonomiky pocítili lidé bez úspor, finanční situace se zhoršila u 56 % z nich. Přesto pouze čtvrtina lidí bez finanční rezervy plánuje začít více šetřit, ať už v hotovosti (15 %) nebo na spořicím účtu (9 %). Jsou však i domácnosti, kde pandemie měla opačný dopad, 12 % dotázaných ve věku 18 - 24 let hlásí zlepšení finanční situace.

„Vyhlášení nouzového stavu ze dne na den přineslo velmi rychlé změny. Mnoho lidí čelilo prudkému, okamžitému, a hlavně nečekanému poklesu příjmů. Tato zkušenost mnoho lidí vedla ke změně přístupu k osobním financím,“ říká Viktor Boczán, generální ředitel společnosti Provident. Kroky, které nyní Češi chystají, závisí na výši jejich úspor. Čtvrtina lidí bez finanční rezervy plánuje výrazně omezit výdaje a chce co nejrychleji doplatit stávající úvěry. V domácnostech s úsporami vyššími než 150 tisíc plánuje třetina odkládat více peněz stranou a čtvrtina chce naspořené peníze investovat. Zhodnocování peněz se dvakrát častěji plánují věnovat muži než ženy.



Druhá vlna může přijít

„V souvislosti s první vlnou coronaviru jsme zaznamenali zodpovědný přístup našich klientů a snížení poptávky po úvěrech. I my jsme přistoupili ke zpřísnění podmínek pro získání půjčky,“ říká Viktor Boczán, generální ředitel společnosti Provident, a dodává: „V případě druhé vlny však bude situace v mnoha rodinách obtížnější právě proto, že úspory z části nebo zcela využili již na jaře. Zpomalení ekonomiky a konec vyplácení ošetřovného kvůli zavřeným školám nyní negativně ovlivní zaměstnanost a řada lidí přijde o práci.“ Řešení případných finančních potíží při druhé vlně pandemie se liší mezi pohlavími. Ženy by se častěji obrátily s prosbou o pomoc na rodinu, zatímco muži by situaci častěji řešili úvěrem. Na podporu od státu by nejčastěji spoléhali lidé bez úspor, své problémy by tak řešilo 35 % z nich.



O průzkumu

Společnost Provident Financial realizovala průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS Market Research. Sběr dat probíhal online v rámci Českého národního panelu na konci června 2020. Celkem bylo dotazováno 600 lidí napříč celou Českou republikou.



