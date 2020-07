Mezi lidmi roste zájem o investování do hitů Eda Sheerana, Lady Gaga nebo Eurythmics. Akcie fondu, který to umožňuje, dramaticky rostou, i v důsledku koronavirové krize

O investování do honorářů za slavné písně je mezi lidmi momentálně obrovský zájem. Investoři jsou celí lační po tom, aby část peněz z honorářů za hity od umělců a skupin jako Ed Sheeran, Lady Gaga, Jon Bon Jovi nebo Eurythmics proudila právě do jejich kapsy. Jsou tak lační, že akcie fondu, jenž to umožňuje, citelně rostou; za poslední čtyři měsíce na londýnské burze zhodnotily o takřka čtyřicet procent (viz graf níže).

Akcie písňového fondu, který vlastní i hit Shape of You, dramaticky rostou, a to i v důsledku koronavirové krize.





Fond Hipgnosis, který nakupuje práva k písním a na honoráře za ně, tak od svého vstupu na burzu před dvěma lety poprvé chytil skutečnou růstovou vlnu. Od primárního úpisu akcií v červenci 2018 utratil za práva k písním v přepočtu kolem 25 miliard korun. V majetku tak má třeba i nejhranější skladbu všech dob na Spotify, Sheeranův hit Shape of You. Z 25 historicky nejhranějších skladeb na Spotify jich fond vlastní hned osm, jak zdůrazňuje ve své čerstvě vydané výroční zprávě ( www.musicbusinessworldwide.com/files/2020/07/HSFL-Annual-Report-2020.pdf ). Honoráře za tyto písně a další finanční plnění plynoucí z vlastnictví práv na ně, tak už neplyne do kapsy příslušných umělců, ale do kapsy investorů fondu. Tím se může stát i Franta Novák z Horní Dolní.

Fond Hipgnosis patří k poměrně úzké skupině burzovních vítězů koronavirové krize. V souvislosti s ní musí zpěvačky, zpěváci i hudební skupiny rušit svá veřejná vstoupení, koncerty a turné, a to i na léta dopředu. A protože nemohou vydělávat vystupováním naživo – a zároveň se bojí, že jejich píseň zastará dříve, než lidé zase začnou na koncerty chodit – prodávají raději k práva ke svým písním třeba právě fondu Hipgnosis.

Nabídka produktu k zainvestování, totiž písně, resp. práv k ní, se tedy rozšiřuje. Současně v důsledku koronavirové krize stoupá poptávka po investování do songů. Extrémně expanzivní měnová politika světově významných centrálních bank totiž obecně sráží výnos dluhopisů, přičemž firmy současně škrtají dividendy. Oboje vede k tomu, že investování do písní, resp. do finančního toku souvisejícího s právy na ně, získává pro svou relativně dobrou výnosnost na atraktivitě. Mnozí investoři fondu z řad fanoušků zpěváků a kapel si navíc mohou připadat tak trochu v kůži svých idolů, neboť jim jakoby proudí jejich peníze.

Nemusí se jednat jen současné kapely a současné umělce. Od vstupu na burzu až do konce letošního prvního čtvrtletí investoval fond do více než 13 tisíc písní. Jsou mezi nim třeba i osmdesátkové hity Livin’ on a Prayer od Bon Joviho nebo Sweet Dreams (Are Made of This), zřejmě nejznámější píseň dua Eurythmics. Ostatně polovina tohoto dua, David Stewart, zasedá ve výboru poradců fondu.

Fondu Hipgnosis tak roste konkurence. Například gigant Warner Music už ve spolupráci s finanční skupinou Providence Equity Partners spustil podobně zaměřený fond Tempo Music Investments.