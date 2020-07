Egyptologická výstava Sluneční králové se v září otevře návštěvníkům

V Národním muzeu se připravují prostory pro instalaci egyptologické výstavy „Sluneční králové“, s jejíž realizací pomáhá i Český egyptologický ústav, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Velvyslanectví České republiky v Káhiře. Výstava by se měla otevřít návštěvníkům od 1. září 2020. Do té doby se můžete i vy podívat do zákulisí Národního muzea a zúčastnit se komentované prohlídky „Jak se tvoří výstava“, kde se dozvíte například to, kolik lidí, emailů, telefonátů, peněz a hodin práce bylo zatím k přípravě výstavy „Sluneční králové“ potřeba.

Prohlídky se konají každý všední den v 10.30 a ve 14.30 hodin. Vstupné je zdarma v rámci běžné vstupenky do muzea.

Více podrobností naleznete na stránkách Národního muzea.