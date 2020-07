Hypotéky prudce zlevňují, jsou nejníže od roku 2017. Kdo nemovitost nutně nepotřebuje hned teď, dočká se celkem brzy nejen ještě levnějších hypoték, ale i nemovitostí

Koronavirová krize nepřináší jen samé špatné zprávy. A nejde jen o levné pohonné hmoty. Hypotéky v červnu zlevnily nejníže od roku 2017. Průměrná sazba hypotéky dle ukazatele Fincentrum Hypoindex činila totiž 2,21 procenta.

Poprvé od loňského září bylo už od začátku letošního června možné hovořit o opravdu plošném zlevňování hypoték. Od 1. června citelně snížila své hypoteční sazby Komerční banka. Připojila se tak k dalším velkým bankám, které podobný krok v poslední době učinily. Během června se pak přidaly další banky, takže vlna zlevňování nabrala na síle. A nekončí ani v červenci. A neskončí ani v srpnu.

U pětiletých fixací třicetiletých hypoték nabízí nejnižší sazbu mBank, a to 1,69 procenta. UniCredit Bank je jen nepatrně dražší, se sazbou 1,79 procenta. Pod dvěma procenty při této fixaci nabízejí své hypotéky ještě také Fio banka, Oberbank a právě zmíněná Komerční banka.

Ke snížení sazeb pod hranici dvou procent se tyto banky uchýlily v důsledku koronavirové krize, která zprostředkovaně způsobuje snižování tržních úrokových sazeb, od nichž banky odvozují své hypoteční sazby. Zlevňování hypoték umožňuje také uvolňování doporučení pro poskytování hypoték v podání Česká národní banka. Tuzemská centrální banka se k němu letos v prvním pololetí opakovaně uchýlila také právě v důsledku koronavirové krize.

Před koronavirovou krizí naposledy některá z bank nabízela hypotéky s pětiletou fixací za nižší než dvouprocentní úrok začátkem roku 2018. Velké banky typu Komerční banky tyto hypotéky nabízely za méně než dvě procenta naposledy na sklonku roku 2017. Lze tedy říci, že hypotéky jsou dnes v řadě případů nejlevnější za 2,5 roku.

Je pravděpodobné, že hypotéky budou zlevňovat i nadále. Banky to samozřejmě naplno neřeknou, protože by tím podnítily potenciální klienty, aby s žádostí o hypotéku ještě vyčkali. Ale přesně to se nyní jeví jako nejrozumnější postup. Kdo nemovitost opravdu nutně nepotřebuje hned teď, měl by s jejím pořízením vyčkat. A s hypotékou také. Za rok touto dobou budou jak nemovitosti, tak hypotéky citelně levnější než dnes. Člověk tak ušetří třeba statisíce za samotnou nemovitost a třeba i tisíce na měsíční splátce hypotéky.

Nejlevnější třicetileté hypotéky na českém trhu právě teď (pětileté fixace), k 16. 7. 2020, v procentech:

1. mBank 1,69

2. UniCredit 1,79

3. Oberbank 1,84

4. Fio 1,88

5. Komerční banka 1,99