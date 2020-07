Nasdaq ustoupil z výšin

obchodování je však srazil do ztráty. Evropské indexy ještě stihly uzavřít

PepsiCo oznámila výsledky za druhý kvartál mírně nad očekávání na úrovni tržeb i zisku i když v absolutní hodnotě se výsledky meziročně zhoršily. Firmě pomohly výrazně vyšší prodeje snacků a cereálií, jimiž se lidé předzásobili při koronakrizi a jenž tlumily ztrátu z výpadku prodejů nápojů, zejména v restauračních zařízeních a na kulturních akcích.

Pfizer a BionTech obdržely schválení pro zrychlené testování jejich vakcín proti COVID-19 a měly by být na nejrychlejší cestě k aplikaci. Firmy očekávají schválení do konce roku s letošní produkcí 100 mil. dávek, jenž by měla růst přes miliardu v roce 2021.