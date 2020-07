Méně stavebních zakázek krajů a obcí kvůli nižším rozpočtům pocítí hlavně malé firmy, krizi nemusí přečkat třetina z nich

Nižší rozpočty krajů a obcí, které musí z rozpočtového určení daní počítat s výrazně méně penězi od státu, se promítnou i do veřejných stavebních zakázek. Jejich úbytek pocítí hlavně malé stavební firmy do 20 zaměstnanců, které mají v tomto odvětví podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) největší zastoupení. Podle poradenské společnosti Moore Czech Republic může v důsledku toho až třetina těchto stavebních firem zaniknout. Celková hodnota veřejných stavebních zakázek obcí a krajů totiž přesahuje objem stavebních zakázek od ústředních orgánů státu.

Obce a kraje musí kvůli nižším příjmům z daní přehodnocovat své – mnohdy již dlouho plánované – investice. Ty se do značné míry týkají stavebních aktivit, které se podle poradenské společnosti Moore Czech Republic v příštích letech utlumí o 18 až 24 %. „To může představovat problém zejména pro malé stavební firmy do 20 zaměstnanců, kterých v tomto sektoru podle posledních dat Ministerstva průmyslu a obchodu působí zdaleka nejvíce. Zhruba jde o 176 tisíc podnikatelských jednotek. Právě těm totiž obce zadávaly menší projekty, na rozdíl od centrálních státních zakázek, které byly směřovány především velkým firmám. Skupina nejmenších podniků do 20 zaměstnanců ovšem představuje přibližně poloviční podíl tržeb z celého stavebnictví,“ uvádí Petr Kymlička, partner Moore Czech Republic.

Hrozba pro třetinu malých firem

Obce a kraje budou nyní nuceny své investice kvůli nižším rozpočtům a změnám jejich struktury pozastavit či zcela zrušit. Jejich veřejné zakázky přitom svým počtem i objemem přesahovaly zakázky zadávané ústředními orgány státní správy (ty činily v roce 2018 cca 63 miliard Kč bez DPH). Drobným firmám tak budou hrozit existenční problémy. Kvůli všeobecným úsporám nemohou spoléhat ani na subdodávky pro větší hráče na trhu, kteří začnou nahrazovat subdodavatele lepším využitím vlastních kapacit. „Podle našich odhadů může kvůli menšímu objemu obecních a krajských zakázek zaniknout 25 až 30 procent malých stavebních firem. V současnosti ještě probíhají rozpracované projekty, na jaře příštího roku však již bude pokles znatelný. Nejvíce by se měl projevit v roce 2022, kdy budou dobíhat aktuální velké zakázky,“ říká Petr Kymlička. I když část velmi malých podnikatelských jednotek (do 9 zaměstnanců) působí na bázi zastřeného zaměstnaneckého poměru jako subdodavatelé větších firem, budou pro ně dopady limitovaných obecních a krajských rozpočtů drtivé.

Stát by měl zabránit opakování poslední krize

Podobný průběh, jaký Moore Czech Republic v příštích letech očekává, vykazovala i poslední krize z roku 2008. Tržby stavebních firem napříč celým trhem začaly klesat hned v následujícím roce. Trend se obrátil teprve v roce 2014, kdy tržby začaly znovu každoročně stoupat a předkrizové úrovni se přiblížily až v roce 2018. Rozdíl však nyní bude v tom, že malé firmy tehdy přežily z velké části díky obecním zakázkám, zatímco negativní dopad se projevil zejména u podniků střední velikosti. Ty nebyly schopny na jedné straně nákladově konkurovat malým firmám, na straně druhé potom ztratily subdodavatelské zakázky pro velké stavební společnosti. „Z průběhu poslední krize vidíme, že útlum stavebních prací v rámci veřejných zakázek protáhl krizi ve stavebnictví na několik let. Vše se zakonzervovalo, nepřipravovaly se nové projekty a trh se z této situace dlouho zotavoval. Je tedy zapotřebí, aby vedle centrálních investic stát umožnil obcím a krajům realizovat vlastní stavební projekty, a aby se tak černý scénář neopakoval. Pokud se to povede, na úroveň před krizí by se stavebnictví mohlo vrátit už v roce 2024,“ doplňuje Petr Kymlička.