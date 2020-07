13. července: Tohle potřebujete vědět (nejen) o pondělním obchodování na Wall Street

Americké akcie se v úvodu týdne na směru neshodly. Investoři pozitivně vnímají pokroky ve vývoji vakcíny proti koronaviru, zároveň ovšem na jejich náladu negativně působí zpřísňování protiepidemických opatření v některých částech USA.

Index Dow přidal 0,04 % na 26 085,80 bodu, širší S&P 500 klesl o 0,94 % na 3 155,22 bodu, i když v průběhu seance se vyšplhal nejvýše od 25. února, a index Nasdaq Composite se snížil o 2,13 % na 10 390,84 bodu. Index volatility VIX vyskočil o 17,96 % na 32,19 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 0,62 %.

O tři procenta oslabily akcie technologických podniků Microsoft a Amazon. Mírně naopak zpevnily akcie firmy PepsiCo, která sice za druhé čtvrtletí vykázala propad zisku téměř o 20 %, čísly ale i tak překonala očekávání trhu.

Během dne výrazně zpevňovaly i akcie automobilky Tesla, nakonec ale odepsaly zhruba 3 %. Firma 22. července zveřejní hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí a současně by měla představit nový typ baterie. Navíc se spekuluje, že by akcie Tesly mohly být zařazeny do indexu S&P 500.