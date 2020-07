Počasí: Teploty nad 25 °C budou zatím jen ojedinělé

Čeká nás průměrné letní počasí bez tropických teplot. Někomu se může zdát, že je chladno, ale tak by mělo středoevropské léto vypadat podle historických tabulek. Nižší teploty a dostatek srážek svědčí krajině. Výjimkou jsou severozápadní Čechy, kde začínají srážky chybět, hlavně od Kladenska po Chomutovsko. Evropa je nyní chráněná před vedry, ale asi jako jediná. Na jihu USA, na Sibiři, na Arabském poloostrově, všude jsou extrémní teploty až do 45 °C (Sibiř jen do 35 °C). Zejména teploty v USA jsou jen těžko představitelné.

Počasí u nás se bude vylepšovat a teploty stoupat do středy, kdy dorazí studená fronta. Za ní se ochladí řádově o 4 až 5 °C. Na víkend se oteplí zpátky k letní pětadvacítce. Srážek bude v tomto týdnu relativně dost. Třicítky zatím na programu nejsou. Nejtepleji by pak mělo být na přelomu tohoto a nového týdne.

Sucho v Česku víceméně zmizelo kromě zmíněného regionu Čech. Dešťové a bouřkové mraky byly zvláště štědré k pásu krajiny od Šumavy přes Vysočinu směrem do Jeseníků. Tady spadlo za poslední dva měsíce hravě přes 250 mm vody. Pomoc ale přišla pozdě například na jihovýchodní Vysočinu, kde jsou lesy z 80 % zničené suchem a kůrovcem.

Předpověď počasí na tento týden

V úterý bude jasno až polojasno. Během dne až oblačno. Teploty 22 až 26 °C.

Ve středu bude oblačno až zataženo. Na východě zpočátku polojasno. Postupně místy déšť nebo přeháňky. Ojediněle bouřky. Teploty 22 až 26 °C, na západě už chladněji kolem 19 °C.

Ve čtvrtek bude chladno. Bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Teploty 18 až 22 °C a na jihozápadě bude dokonce jen kolem 16 °C.

Od pátku se začne oteplovat. Na obloze bude ještě oblačno, místy se objeví přeháňky nebo slabý déšť. Teploty začnou stoupat z 19 až 23 °C na 24 až 28 °C.