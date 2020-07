Budeme tankovať lacnejšie?

Ceny ropy Brent sa od polovice apríla viac ako zdvojnásobili vďaka dohode krajín OPEC + o znížení produkcie, ako aj vďaka postupnému oživeniu dopytu po rope vďaka uvoľňovaniu blokovacích opatrení. V stredu (tj. 15. Júla) však budú členovia krajín OPEC + rokovať o ďalšom postupe, pričom najpravdepodobnejším scenárom je postupné znižovanie škrtov ťažby ropy. V súčasnosti sú ťažobné škrty nastavené vo výške 9,6 milióna barelov ropy denne, no od augusta by združenie krajín mohlo rozhodnúť o poklese škrtov ťažby na 7,7 milióna barelov. Problém je však v tom, že oživenie dopytu po rope stojí na veľmi krehkých základoch a to na postupnom hospodárskom oživení. Avšak Hospodárske oživenie do značnej miery závisí od uvoľňovania blokovacích opatrení a ukazuje sa, že mnoho krajín bude musieť spomaliť uvoľňovanie opatrení, alebo dokonca opäť zaviesť blokovacie opatrenia s cieľom spomaliť šírenie nákazy. V mnohých krajinách došlo k výraznému nárastu počtu nových prípadov koronavírusu, pričom v USA bolo v piatok zaznamenaných viac ako 66 tisíc nových prípadov! V prípade pokračovania tohto trendu je hospodárske oživenie do značnej miery ohrozené, a preto môže byť zníženie produkčných škrtov zo strany krajín OPEC + do istej miery krátkozraké, čo opäť môže spustiť lavínu poklesov cien na trhu s ropou. Zaujímavosťou je, že aj napriek viac ako zdvojnásobeniu cien ropy, sa ceny PHM sa Slovensku zmiernili len nepatrne. Preto očakávame, že ceny PHM na Slovensku by mali začať postupne konvergovať k predkrízovým úrovniam, no v prípade, ak by opäť skolaboval trh s ropou je šanca, že ceny PHM ostanú na súčasných úrovniach dlhší čas.