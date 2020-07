Cebia: 10 důvodů, proč neotálet s koupí ojetiny

Kdy je ta nejlepší doba na koupi ojetiny? Obecně se má za to, že je to právě tehdy, když vám dosluhuje současné auto , když potřebujete další auto do rodiny a nemáte na nové, nebo když nastane doba, kdy auto dosáhne určitého počtu let a vy si chcete pořídit novější. Existují však i další aspekty, které tu správnou dobu předurčují. V některých okamžicích je například pořízení vozu ekonomičtější. Připravili jsme pro vás deset důvodů, proč koupit ojeté auto právě teď.