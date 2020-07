Výsledky za 2Q - čeká se propad zisků US firem o 44%, nejhůře energie, nejlépe veřejné služby. Tržby by měly klesnout o 11%

Pro evropské firmy se počítá s poklesem zisků dokonce až o 64%.

Tento týden se rozběhne výsledkový kolotoč za 2Q roku, od které ho se očekává hlavní nápor koronavirové pandemie na firemní výsledky. Proto jsou očekávání celkově nejhorší minimálně za posledních 10 let.V rámci hlavního světového indexu S&P 500 se očekává meziroční pokles zisků o 44,6%. Srovnání snese snad jen 4Q2008 s poklesem zisků o 70%. V 1Q zisky ještě rostly o 1%. Březnové odhady pro 2Q se pohybovaly kolem poklesu o 11,1%.Plná třetina firem z výše uvedeného indexu posunula prezentaci svých výsledků a méně než polovina obvyklého počtu firem prezentovala nějaké předběžné odhady.Analytici pro 2Q upozorňují na určité riziko spojené s růstem tržní kapitalizace a podílu velkých technologických firem Apple Google respektive mateřská Alphabet a Faceook na indexu. Tyto firmy mající nyní na indexu dohromady podíl větší jak 20%, z koronavirových problémů těžily oproti zbytku indexu, což může ve finále vést k určitému zmatení investorů, kteří mohou přestat sledovat výsledky "menších" firem, které mají ale podstatně výraznější návaznost na reálný ekonomický vývoj.Pokles zisků je očekáván pro všech 11 hlavních sektorů zmíněného indexu. Nejvíce by měly zisky klesnout v energetice, kde se počítá s propadem o 151,7% a ve spotřebním zboží (-118%). Pro finanční sektor se počítá s poklesem zisků o 55%, pro informační technologie se počítá s poklesem o 9,5%, u komunikačních služeb se počítá s poklesem o 30,7%. Pro sektor veřejných služeb se počítá s poklesem zisků o pouhých 1,8%.V celkovém výhledu pro vývoj tržeb se počítá s poklesem o cca 11%. Sektory zdravotní péče a veřejných služeb by mohly zaregistrovat dokonce růst.Výhled pro 3Q je zatím nejasný. Zatím se očekává pokles zisků meziročně o 24,4%. Na začátku března se počítalo s poklesem o 1%. Pokles zisků by měl zasáhnout všech 11 hlavních sektorů.