Gottlieb: Vždy 1 ze 150 Američanů je už zřejmě nakažený coronavirem

Podle Dr. Scotta Gottlieba nákaza USA pokročila do té míry, že 1 ze 150 Američanů by už mohl být nakažený Podle Gottlieba, když se denně diagnostikuje cca 60 000 nových případů nákazy , tak v reálu je to kolem 700 000 případů.Když se diagnostikovalo 20 000 nových případů denně, tak se odhadovalo, že v reálu je nakažený vždy 1 ze 200 Američanů. Od té doby došlo k posunu a počet reálně nakažených musí být vyšší.Gottlieb si stěžuje na nedostatek koordinace mezi jednotlivými státy v reakci na rostoucí počty nakažených . Nejvíce zasažení jižní státy s dalšími státy příliš nespolupracují. Gottlieb míní, že USA jako celek, nepřijmou nějaký jednotný postup či strategii pro snižování počtu nových případů. To bude ztěžovat celkovou regulaci nákazy a také vymáhání restriktivních opatření , což se už ukazuje v některých státech , které obnovily některá restriktivní opatření , ale potýkají se s potížemi při jejich vymáhání. Nutnost 14denní karantény pro příchozí z problematických oblastí zavedly státy New York , New Jersey a Connecticut.