Smith: Americká ekonomika a dvojitá recese

Spojené státy jsou v podivné situaci, protože nezaměstnanost klesá, ale celková situace na trhu práce se zhoršuje s tím, jak se prodlužuje krize způsobená koronavirem. Na stránkách Bloombergu to píše známý ekonom Noah Smith, podle něhož se americká ekonomika nachází uprostřed „dvojitého útlumu“. Jeden z nich je krátkodobý a je způsoben strachem z koronaviru. Druhý bude dlouhodobější a bude více připomínat tradiční recese.



Smith tvrdí, že oživení bude nyní pravděpodobně přerušeno, protože jih a západ USA postihla nová vlna COVID-19 a vrací se strach z pandemie. To znamená, že lidé budou namísto v zaměstnání opět doma a nebudou brát žádnou výplatu. Tento stav jednou skončí, možná k tomu přispěje vakcína. Ale to neznamená, že se hospodářství začne hned obracet k boomu. Hrozí totiž zmíněná druhá a déletrvající recese.





Jedním z jejích důvodů mohou být bankroty firem vyvolané útlumem poptávky. Pokud by přišly bankroty , pozdější návrat poptávky by nebyl hned doprovázen oživením, protože chvíli trvá, než vzniknou firmy nové. A druhým hlavním důvodem je pesimismus, který se může spotřebitelů i firem zmocnit poté, co uvidí, jak je ekonomika po celé měsíce paralyzovaná. K tomu možná můžeme přidat nabídkový šok daný tím, že se změní struktura ekonomiky a některá odvětví a firmy kvůli tomu výrazně utrpí. Příkladem mohou být podle Smithe kina.Tento negativní nabídkový šok může eliminovat deflační tlaky plynoucí z utlumené poptávky, ale podle ekonoma pravděpodobně ne úplně. To znamená, že zřejmě nenastane stagflace ve stylu sedmdesátých let. Nicméně negativní tlaky na nabídkové straně ekonomiky mohou být dost velké na to, aby Fed byl v budoucnu opatrnější, co se týče další stimulace.„Pomalu sílící dlouhodobá recese může být nebezpečnější kvůli tomu, že na síle nabírá skrytě,“ píše Smith. Za příklad dává růst počtu dlouhodobě nezaměstnaných , který je ale maskován vývojem celkové nezaměstnanosti . Tu mohou politici vnímat jako signál úspěchu dosavadní stimulace a ekonomické politiky. To by ale byla chyba a vláda by podle Smithe měla brát v úvahu to, že hrozí dlouhodobější útlum. Měla by tedy mimo jiné přijít s programy investic do infrastruktury, do výzkumu a vývoje a s větší pomocí jednotlivým státům . A ohledně tradiční recese existuje podle Smithe i jedna pozitivní zpráva: Víme, jak se s nimi vypořádat, jen je třeba chtít.Zdroj: Bloomberg