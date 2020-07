Ekonomický kalendář: Pod drobnohledem je šíření koronaviru a výsledková sezóna

Dnes je pondělí a to znamená, že nás jako tradičně žádná záplava fundamentů nečeká. V 10. hodin budu zveřejněna turecká průmyslová produkce za květen, což by mohlo vyprovokovat určitou reakci na TRY. Mimo to se trhy budou soustředit na další šíření viru ve světě. Americký prezident Trump se na veřejnosti poprvé objevil s maskou, což by mohlo znamenat určitý posun amerického přístupu k pandemii. Dále se investoři zaměří na začínající výsledkovou sezónu v USA za Q2.

Dnešní fundamenty:

10:00 - Turecko, průmyslová produkce za květen. Expected: -22.5% YoY. Previous: -31.4% YoY

Další důležité události v tomto týdnu: