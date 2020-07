Libra stále v ohrožení. Britské podniky apelují na vládu

Britské podniky jsou čím dál nervóznější. Zatímco ostrovní ekonomika se postupně otvírá po koronavirovém uzavření, na pozadí toho stále žije, a evidentně i sílí, brexitová hrozba nedosažení obchodní dohody s Evropskou unií. I přesto, že Britové mají – dle plánu – čas do konce roku, nervozita některých firem je donutila apelovat na nejvyšší místa.

Server Financial Times přinesl během minulého týdne zprávu, že více než sto zástupců britských firem sepsalo společný dopis adresovaný premiérovi Johnsonovi. V něm přímo varují před nebezpečím dalšího poškození britského podnikatelského sektoru, které by mohlo skončit ještě větším počtem nezaměstnaných a celkovým snížením životního standardu. „Podniky jednoduše nemají čas ani kapacitu připravit se na obchodní změny do konce roku, obzvláště když se musí navíc potýkat s otřesy způsobenými koronavirem,“ cituje server FT text dopisu.

Tato akce ze strany podniků patrně stojí na předchozích zkušenostech s brexitem a obdobím nejistoty, kdy se britské firmy musely připravit na odchod z EU nejen z hlediska načasování, ale také na brexitovou verzi, nakonec v podobě řízeného odchodu.

Dosavadní informace ohledně obchodní dohody nevyznívají příliš pozitivně. V minulém týdnu byla zahájena poslední vyjednávací fáze, přičemž, jak uvedli zástupci EU, dohoda by měla být dokončena nejpozději do října, aby byl dostatek času na její přijetí z obou stran. Některé další komentáře ale již evidentně připravují půdu na obchodní brexit bez dohody. Například britský premiér Johnson v minulém týdnu varoval německou kanceléřku Merkelovou, že Británie je připravena odejít bez dohody, jestliže obě strany nenajedou kompromis. Podle Johnsona to zahrnuje i tzv. australské partnerství, které by nebylo postaveno na žádné všeobecné obchodní dohodě, ale na obchodních vztazích řídících se většinou pravidly Světové obchodní organizace.

I přesto, že výše zmíněné nevyznívá příliš optimisticky, spotový kurz libry zatím hrozbu tvrdého obchodního brexitu nevnímá nijak citlivě. Britská měna má v posledních týdnech tendenci reagovat zejména na globální tržní optimismus, který ji, v minulém týdnu s přispěním představeného fiskálního balíčku, pomohl překonat hranici 0,9000 EURGBP a 1,2600 GBPUSD. Reakce na tento krok však byla spíše umírněnější, jelikož zprávy o fiskální podpoře unikly dříve před samotným oznámením.

Pro příští dny předpokládáme, že hlavním faktorem vývoje britské měny bude nálada trhů. Těm se i přes rostoucí počet nakažených koronavirem, kde důraz klademe na USA, daří tuto informaci bez problémů ustát. Uvidíme, jak se podepíše tento týden startující výsledková sezóna. Pokud se dobrá nálada udrží, pro libru půjde o pozitivní fundament. V rámci delšího období, zejména budeme-li se blížit k říjnu, však předpokládáme, že by se britská měna mohla dostat pod tlak. Otázkou bude, zda se brexitová vyjednávání posunou příznivým směrem. Pokud ne, tlak by měl postupně stupňovat až ke konci letošního roku.

V rámci vývoje kurzu libry tak poukazujeme především na možná rizika. Tím prvním je zhoršení globální tržní nálady, u které jsme v posledních týdnech pozorovali, že propad trhů má na GBP citelnější dopad než jejich růst. K tomu je navíc nutné přičíst i stále možný scénář obchodního brexitu bez dohody. Na základě toho očekáváme, že s tím, jak se budeme blížit k říjnu, by se libra mohla posunout zpět nad hranici 0,9000 EURGBP, a to až k lokálnímu maximu z konce června na 0,9200 EURGBP. V případě GBPUSD budeme sledovat i vývoj eura proti dolaru. Poslední měsíce totiž ukazují mnohem vyšší pozitivní korelaci EURUSD s GBPUSD než s EURGBP.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1333 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,42 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1222 do 1,13333 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,65 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,62 až 26,74 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,51 až 23,83 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.