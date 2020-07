Krugman o nerovnováhách a výhledu americké ekonomiky

Ekonomika momentálně není v situaci jako po velké finanční krizi, kdy trpěla velkými vnitřními nerovnováhami. Naopak, ještě v únoru se žádné takové nerovnováhy nevyskytovaly. Pokud by se tak podařilo dostat virus pod kontrolu, neměl by být problém dosáhnout rychlého oživení. Problém spočívá v tom, že ohledně epidemie se nyní Spojené státy nachází zpět v situaci, ve které byly někdy v březnu či dubnu a ekonomika se dostala do kómatu. Takto v rozhovoru pro Bloomberg hodnotí vývoj v USA Paul Krugman a dělí se i se svým názorem na to, jak postupovat dál.

Ekonom se domnívá, že popsaný vývoj je důvodem pro to, aby pokračovala vládní pomoc a stimulace. Na otázku, zda je překvapen tím, jak dosavadní podpora ze strany vlády funguje, odpověděl, že předně byl překvapen tím, jak velká stimulace je. Týká se to i monetární politiky, která byla nastavena „velmi dobře“. Panovaly obavy z toho, že uzavření ekonomiky pošle řadu lidí do chudoby. To se díky krokům vlády nestalo, nedošlo ani k vlně bankrotů. „Vedli jsme si mimořádně dobře,“ hodnotí vývoj Krugman.





Ohledně dalšího výhledu ale již ekonom tak optimistický není. Dojde totiž k ukončení vládních programů, které podporovaly příjmy domácností. Bez nich tyto příjmy klesnou a mohlo by dojít k propadu poptávky. A zatím se nezdá, že by se pracovalo na legislativě, která by tyto programy prodloužila či nahradila jinými. S tímto tématem úzce souvisí problematika automatických stabilizátorů. Můžeme se totiž ptát, proč v případě útlumu musí vláda schvalovat speciální jednorázové balíčky namísto toho, aby tento proces byl automatizovaný a jasně nastavený předem. Krugman se domnívá, že by to také přineslo „méně hádek a času, který je třeba na řešení problému“.Krugman poukázal i na skutečnost, že nyní je mnohem více přijímáno to, že vládní dluhy musí vzrůst a i ti, kteří kritizovali růst dluhů a deficitů v minulosti, dnes uznávají, že takového kroku je třeba. Projevuje se to v USA , ale třeba i v Německu , které je tradičně ohledně dluhů a deficitů velmi opatrné. Německo má ale také velkou společenskou solidaritu a výsledkem je, že i jeho vláda nyní stimuluje a podporuje ekonomiku.Na stránkách The New York Times ekonom popisuje, že v USA roste počet nakažených znatelně rychleji než počet nových testů , což vyvrací teorii, že růst nakažených je dán právě tím, že se více testuje. Naštěstí ale klesá počet zemřelých na COVID-19 . Ekonomové podle Krugmana varovali, že příliš rychlé uvolnění restrikcí povede jen k přechodnému zlepšení hospodářství, a to se nyní potvrzuje. Ekonom dodává, že situaci značně komplikuje postoj americké vlády, která se podle něj za poslední měsíce moc nepoučila v tom, jak k epidemii samotné přistupovat. Krugmanova projekce vývoje v následujících několika měsících tak není příliš růžová Zdroj: Bloomberg, The New York Times