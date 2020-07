3 důvody, proč přicházejí firmy o zaměstnance

Zná to asi hodně podnikatelů. Založí s velkým elánem firmu a po 10-15 letech veškerá nadšenost vyprchá. Mají pak problém v byznysu udržet sami sebe, natož motivovat své zaměstnance. Ti pak raději odcházejí jinam.

Jedná se o častý scénář. A mají to tak i zaměstnanci. Nastoupí do nového zaměstnání a po letech zjišťují, že už to není ono. Ale nemůže za to právě přístup zaměstnavatele? Každý kdo zakládá novou firmu je zpočátku nadšenec. A to i přesto, že začátky nebývají lehké.

Majitelé společností se pak radují z každé maličkosti a drobných úspěchů. Jenže pak se dostaví velký úspěch, firma získá pořádné obchodní prostory, najme zaměstnance a dlouhodobě pracuje na velkých zakázkách. A jako by bylo všechno pryč, už není kam se hnát. Jak tedy bude pokračovat příběh takové firmy? A co to znamená pro zaměstnance? V lepším případě se firma prodá i s celým týmem lidí…

Co dělá zaměstnavatel po letech v byznysu?

Dosažení úspěchu přináší velký pocit štěstí, ale po čase zevšední. Omezí se na sledování statistik, reportů a vyhodnocování výsledků prodejních aktivit. Předat vedení společnosti někomu jinému není snadné, proto se váš šéf může cítit jako vězeň ve vlastní firmě. A jaké jsou 3 důvody, proč tato situace nastává?

1. Cíl podnikání

Firmy mají na počátku své existence jasné cíle. Nebo by je alespoň mít měly. Hra bez cíle je nesmysl. Ten musí být známý už na začátku, jen tak může vzniknout motivace. A platí to i pro zaměstnance – jestliže u zaměstnavatele nemají možnost kariérního posunu nebo povýšení, přestane je to bavit! A na co se pak snažit, že?

2. Zdravá konkurence

Řekněte, bavilo by vás o něco usilovat, když byste byli jediní na trhu? Asi ne! Bariéry a překážky v byznysu jsou správným impulsem, jak být stále výkonější a lepší. Je to jako soutěž. Často to vidíme i u zaměstnanců. Zdravá míra soupeření může všem jenom prospět. Nakonec z toho bude těžit celá společnost.

3. Důvod snažení

Posledním důvodem, co firmy či zaměstnanci po čase ztrácí je ten, že vyprchá jejich snažení. Nezáleží na tom, zda měříte dosažené cíle a překonané bariéry majitelů firem nebo jednotlivců, kteří jsou v ní zaměstnáni. Musíte mít základní hodnotný důvod, proč děláte to, co děláte. Je to přirozený hnací motor naší energie a cílů.

Co tedy myslíte, že se stalo firmě, která před 15 lety vstoupila na trh, ale postupně ztratila 3 výše uvedené důvody a nyní jen stagnuje?

Shrňme si to

Začínající podnikatel má jasný cíl vybudovat stabilní životaschopnou společnost. Bojuje s překážkami, chybějícími zkušenostmi a řeší konkurenci. A účel celého počínání ví také moc dobře. Chce být svým vlastním pánem, finančně zajistit sebe a rodinu. Nebo může mít vyšší cíle­ – ukázat konkurenci, že jde dělat daný byznys lépe a kvalitněji, chce lidem pomoci vyřešit problém nebo jim usnadnit jejich život.

Zaměstnancům nestačí jen slušná výše mzdy

Ani zaměstnanci si nevystačí jen s férovým finančním ohodnocením ve formě mzdy. V dnešní době je to málo. Lidé mají jiné hodnoty. Chtějí pracovat v příjemném prostředí, kde se budou cítit dobře, touží po pochopení a pochvale. Slyší také na další benefity. O tom se dočtete v článku: „Odměňování a benefity, které zaměstnance skutečně motivují.“

