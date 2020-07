10. července: Tohle potřebujete vědět (nejen) o pátečním obchodování na Wall Street

Americké akcie v pátek posílily díky poklesu obav z vysokých přírůstků počtu případů nákazy koronavirem ve Spojených státech. Obavy zmírnila zpráva společnosti Gilead Sciences, podle které nová data ukazují, že její přípravek remdesivir výrazně zlepšuje zdravotní stav pacientů s covidem-19 a snižuje riziko jejich úmrtí.

Index Dow si připsal 1,44 % na 26 075,30 bodu, širší index S&P 500 vzrostl o 1,05 % na 3 185,04 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil na další rekord, tentokrát o 0,66 % na 10 617,44 bodu. Index volatility VIX klesl o 6,73 % na 27,29 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o necelé čtyři bazické body na 0,641 %.

Ceny ropy se zvedly o více než 2 % (počet aktivních vrtů v USA v uplynulém týdnu mírně klesl), zlato mírně oslabilo a na konci týdne se obchodovalo zhruba dva dolary pod hladinou 1 800 USD za trojskou unci. Nejsledovanější kryptoměny v pátek větší změny kurzů nezaznamenaly.

Za celý týden Dow posílil o 0,96 %, S&P 500 přidal 1,76 % a Nasdaq Composite vzrostl o 4,01 %.

"Ve dnech, kdy se objeví nová naděje na řešení nemoci covid-19, případně že by se ekonomika mohla odrazit ode dna rychleji, než se čekalo, trh roste a je tažen cyklickými tituly. A když jsou naděje horší, zůstávají tu velké technologické firmy, kterým by zavření obchodů a případná nová karanténa jen přidaly na atraktivitě u spotřebitelů," uvedl Michael Arone, investiční stratég ze State Street Global Advisors.

"Výhled pro USA není zrovna růžový. Covid-19 se stále šíří, přibývá hospitalizovaných i obětí. Akcioví býci stále dokola omílají Amazon, Fed a naděje na vakcínu. Tyto faktory nejspíše zabrání dalšímu strmému propadu, minimálně krátkodobě ale americké akcie podle mě nemají co nabídnout," poznamenal Adam Crisafulli ze společnosti Vital Knowledge.

United Airlines (+8,29 %) se dohodly s odbory zastupujícími 13 000 pilotů na programu dobrovolných dovolených a předčasných odchodů do důchodu. Společnost Foot Locker (+3,04 %) obdržela lepší hodnocení a vyšší cílovou cenu akcií od analytiků z firmy Susquehanna. Lepší doporučení obdržely také akcie Wells Fargo (+5,95 %), a to od analytiků z Baird. Citigroup začala pokrývat akcie Beyond Meat (-4,38 %) s prodejním doporučením, zvýšila ale cílovou cenu akcií Amazonu (+0,55 %). Vyšší cílovou cenu mají nově také akcie společnosti NVIDIA (-0,28 %) u analytiků z Rosenblatt Securities. Oznámená vysoká poptávka po výletních plavbách v roce 2021 podpořila akcie společnosti Carnival (+10,84 %).

