Česko ve zdražování nemovitostí patří k evropským premiantům

Ostatně i v tomhle ohledu patří Česko až na poslední příčky. Analýza Světové banky Doing Business řadí Česko z hlediska rychlosti získání stavebního povolení dokonce mezi dvacítku nejpomalejších zemí na celém světě, když investor pro zisk všech razítek potřebuje neuvěřitelných 246 dnů. Banka přitom porovnává pouze legislativní lhůty, skutečnost je mnohem horší. Povolování středně velkého bytového projektu trvá v Praze klidně i pět let, výjimkou nejsou projekty povolované celé desetiletí. Není proto divu, že při nepříliš se měnící poptávce po bydlení ceny té hrstky bytů, co se na trh dostanou, rostou. Zásadní vliv na to má také enormní zdražování stavebních prací a materiálů v minulých letech.

Zaseknutý proces povolování nových staveb odblokuje až nový stavební zákon, který se snad podaří schválit co nejdříve. Existovaly proto předpoklady, že rezidenční nemovitosti budou zdražovat i nadále, byť o něco pomaleji.

Zásadní zásah všem prognózám ale udělala celosvětová pandemie koronaviru a hlavně extrémní omezení v boji s nákazou. Prakticky zastavená celá česká ekonomika na několik dlouhých týdnů, krachy firem a masivní propouštění povedou nejspíš k tomu, že ceny nových bytů uváděných na trh budou nižší. Stejně jako při poslední velké celosvětové ekonomické krizi budou zájemci o bydlení preferovat levnější byty s cenou do 85 tisíc korun za metr čtvereční a developeři se jim budou muset přizpůsobit. O předražené byty zájem nebude.

RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.