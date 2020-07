Růst spotřebitelských cen zrychlil a jádrová inflace láme rekordy (Analýza makroindikátorů)

Spotřebitelské ceny v červnu vzrostly oproti předchozímu měsíci o 0,6 % a ve srovnání s loňským rokem pak o 3,3 %. Česká inflace tak výrazně zrychlila. Za tím stály jednak vyšší ceny alkoholických nápojů a tabáku, kde i nadále působil opožděný vliv vyšší spotřební daně na cigarety. Výrazně se však zvýšila také jádrová inflace, která v meziročním vyjádření vystoupala až na 3,5 % z předchozích 3,3 %. Podle ČNB tato hodnota přestavuje proinflační riziko její současné prognózy. Podle nás je však aktuálně vysoká inflace pouze dočasnou záležitostí a v druhé polovině letošního roku očekáváme její snížení.

Růst spotřebitelských cen v červnu výrazně překvapil, když zrychlil z meziměsíčních 0,4 % v květnu na 0,6 % v červnu. Překonal tak očekávání analytiků i ČNB. Z celé poloviny se na červnové meziměsíční inflaci podílel nárůst cen alkoholických nápojů a tabáku. V případě tabáku se i nadále jedná o zpožděné promítnutí vyšší spotřební daně, která sice platí již od ledna letošního roku, její dopad do vývoje konečných cen byl však zpočátku roku tlumen doprodejem cigaret s původními kolky. Meziroční růst cen tabákových výrobků tak zrychlil z květnových 7,1 % na 12,2 % v červnu. Rostly však také ceny vína, zhruba o 5 %. Ceny piva se naopak meziměsíčně snížily (o necelá 2 %), vliv přitom mohlo mít květnové snížení sazby DPH. Opožděný dopad do konečných cen pravděpodobně souvisel s tím, že restaurační zařízení mohla otevřít své vnitřní prostory až poslední květnový týden.

Oproti předchozímu měsíci se zvýšily i ceny v oblasti dopravy, což souviselo především s obnoveným růstem cen pohonných hmot. Meziměsíčně však rostly i ceny osobní silniční (0,2 %) a letecké dopravy (0,7 %), a také ceny automobilů (1,4 %). K nárůstu cen došlo rovněž v oblasti rekreačních a kulturních služeb. Zde výrazný růst zaznamenaly především ceny dovolených, které se oproti předchozímu měsíci zvýšily o více než 5 %. I nadále pokračoval růst cen ve stravovacích službách (meziměsíčně o 0,4 %) a v kadeřnických salonech (o 0,5 %), ceny ubytovacích služeb se naopak po předchozím nárůstu snížily (o 0,2 %). V aktuální situaci je zajímavý i nárůst cen oděvů (o 0,4 %). Z dat ČSÚ vyplývá, že o jednu desetinu zrychlil jak meziměsíční růst cen zboží, tak i služeb. Jádrová inflace překonala již tak rekordní květnovou hodnotu (3,3 % meziročně) a podle oficiálního výpočtu ČNB zrychlila na 3,5 %. Podle centrální banky představují dnes zveřejněné hodnoty jádrové inflace proinflační riziko její aktuální prognózy.

Ve směru nižší meziměsíční inflace působily naopak ceny potravin, které oproti předchozímu měsíci poklesly v průměru o 0,5 %. To se týkalo zejména zeleniny, nealkoholických nápojů, masa a mléka. Oproti loňskému roku však zůstávají ceny potravin o více než 3 % vyšší a jsou i nadále hlavním hybatelem meziroční celkové inflace.

Rychlý růst jádrové složky inflace je pravděpodobně živen stále solidní poptávkou spotřebitelů, která již dosáhla předkrizové úrovně, jak ukázaly tento týden zveřejněné výsledky maloobchodních tržeb za květen. Ty se v reálném vyjádření zvýšily meziročně o 2 %. To, že se spotřebitelé prozatím nebojí utrácet souvisí i se stále nízkou mírou nezaměstnanosti, která v červnu činila jen 3,7 %. Poptávka však chybí ve výrobních sektoru, který je v ČR významným zdrojem zaměstnanosti, a to se podle nás jen tak nezlepší. Poptávka po investičním zboží a po zboží dlouhodobé spotřeby, jakým jsou i automobily, bude totiž zatížena nejistotou ohledně dalšího vývoje jednotlivých ekonomik. V druhé polovině roku tedy očekáváme nárůst nezaměstnanosti, který se promítne i do slabšího růstu mezd a platů, a nakonec také do zpomalení dosud výrazné inflace. To zdali půjde o zpomalení na cíl ČNB nebo dokonce až pod něj, ukáže až vývoj v druhé polovině letošního roku. Významný vliv bude mít i chování fiskální politiky, především pak s ohledem na dobu platnosti programu Antivirus.