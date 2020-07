Inflační šok korunu nerozhodil (Komentář)

Český statistický úřad dnes zveřejnil překvapivou zprávu, tuzemská inflace navzdory očekávání zrychlila, a to celkem výrazně. Zatímco trh, ČNB i my jsme počítali se stagnací meziročního růstu spotřebitelských cen na 2,9 %, ve skutečnosti růst cen v červnu zrychlil na 3,3 %. Inflace se tak vrátila nad toleranční pásmo ČNB, což samotná centrální banka v tomto smyslu i okomentovala. Vzhledem ke stávající prognóze představují dnešní data pro ČNB proinflační riziko. Spekulovat na pokles úrokových sazeb pro nejbližší měsíce tak pro hráče na trhu nedává smysl. To se na trhu projevilo v tom, že tržní sazby neklesaly tak jako jejich eurové či dolarové protějšky. Na devizovém trhu byl dopad zveřejněné vysoké inflace v podstatě nulový. Kurz české měny osciloval kolem hladiny 26,70 CZK/EUR bez výraznějšího trendu. A i z pohledu celotýdenního hodnocení musíme konstatovat, že se česká měna v podstatě nepohnula.

Klidné dnes bylo obchodování i na trhu české koruny vůči americkému dolaru, kurz se držel v pásmu 23,60-75 CZK/USD. Ani na straně zelených bankovek se dnes totiž obchodníci žádného nového impulsu nedočkali, světový ekonomický kalendář byl dnes prázdný.