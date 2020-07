Biden: Trumpovi jde především o blaho akciových trhů a ne o obyčejné Američany. Korporátní daně mohou růst na 28%

Nejpravděpodobnější vyzyvatel Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách Demokrat Joe Biden představil své plány na ekonomické oživení země. V rámci komentářů se otřel o současného prezidenta, když uvedl, že Trump celou dobu svého úřadování a především pak v době koronavirové krize usiluje především o blaho akciových trhů a nikoli obyčejných Američanů. Právě na ty by se chtěl Biden, v případě svého zvolení, zaměřit. Bohatí akcionáři a investoři ho až tolik nezajímají.Biden už dříve naznačil, že by rád ukončil éru "akcionářského kapitalismu".Biden v rámci svého plánu pro spravování největší ekonomiky světa počítá mimo jiné s růstem zdanění pro velké korporace. Trumpova administrativa toto snížila na 21%, Biden by rád posun k 28%, což je stále pod předtrumpovskou úrovní. Podle argumentací 21procentní zdanění bylo pod požadavky samotných firem před nástupem Trumpa do úřadu.US akciové trhy nezačaly letošní rok špatně. Po nástupu koronavirové krize výrazně oslabily. Od jejího vyvrcholení ke konci března své propady výrazně korigovaly. S&P 500 od březnového minima posílil již o cca 40% díky bezprecedentní podpoře stimulačních kroků vády a Fedu . Index od začátku roku klesá o 2%. Technologický Nasdaq je ale pro změnu již delší dobu v plusu.Prezident Trump na adresu Bidenovy kandidatury uvedl, že by jeho zvolení bylo pro investory zničující.