Perly týdne: Volby jako akciové riziko, nemovitosti v nemilosti a u nás byty za nákladové ceny

Ve světě…



Růstové/defenzivní akcie a nevítaný obrat: Bývalý šéf Pimca a v současnosti hlavní poradce společnosti Allianz Mohamed A. El-Erian pro CNBC uvedl, že často hovořil o investicích do společností se silnou rozvahou a schopností generovat hotovost. Nyní je ale nutno brát do úvahy „problém valuace“. On sám se kvůli valuacím před časem rozhodl prodat akcie, které ale dál táhly trh nahoru. Jde zejména o růstové tituly, které ale nyní investorům slouží zároveň jako tituly defenzivní. El-Erian si podle svých slov stále myslí, že v delším období jsou valuace rozhodující, ale poslední týdny ukázaly, že jeho úsudek ohledně krátkodobého vývoje na trhu byl mylný.



El-Erian také uvedl, že co se týče nezaměstnanosti, se situace zlepšuje, „absolutní čísla jsou ale stále vysoká“. A zatímco na počátku krize propouštěly zejména menší společnosti, nyní propouštění „migruje k těm větším“. Lze tak jen doufat, že „ekonomika nabere dostatečnou sílu na to, aby dokázala absorbovat ty, kteří nyní ztrácejí své pracovní místo“. El-Erian na svém twitterovém účtu ukazuje následující graf, který popisuje jak se relativně k lednu vyvíjí počet otevřených malých společností a počet zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle odpracovaných hodin:



Obě proměnné začaly prudce klesat v březnu tak, jak byla postupně zavírána ekonomika a uplatňováno dobrovolné sociální distancování. Po Velikonocích se začala situace zlepšovat, nicméně podle dat došlo na počátku července k opětovnému obratu směrem dolů.



Volby a nejistota: CNBC poukazuje na analýzu Goldman Sachs, která varuje před průběhem prezidentských voleb. Jejich výsledky by totiž mohly být známy až se zpožděním, a to by přineslo větší volatilitu na akciovém trhu. Zpoždění by mohlo být způsobeno několika faktory, včetně vyšším počtem hlasů zasílaných poštou. Trh s opcemi může podle Goldman Sachs signalizovat, že tradeři věří, že výsledky voleb nemusí být ohlášeny 3. listopadu. Implikovaná volatilita kolem tohoto data je totiž podle banky mnohem vyšší, než v podobných případech v minulosti. Částečně to může být způsobeno pandemií, ale podle banky se zdá, že velkou roli hraje i nejistota týkající se voleb.



Tahouni trhu: Tématu hlavních tahounů trhu se vedle El-Eriana věnuje o BofA, která v následujícím grafu ukazuje, jak se vyvíjí podíl pěti největších firem na kapitalizaci indexu S&P 500. Z obrázku je zřejmé, že nyní se tento podíl dostal nad 20 % a pět největších společností tak představuje více než pětinu trhu. Minimálně od roku 1990 k ničemu takovému nedošlo. Od roku 2000 se přitom pětka největších značně změnila, zůstal v ní jen Microsoft:





Valuace jako při internetové bublině: The Felder Report v následujícím grafu srovnává vývoj indexu S&P 500 s počtem společností, které se obchodují za více než desetinásobek tržeb:

Na vrcholu internetové bubliny bylo společností s valuací převyšující desetinásobek tržeb více než 40, pak jejich počet postupně klesal a v roce 2009 se na trhu nenacházela ani jediná. Pak se jejich počet zase trendově zvyšoval a nyní se pohybuje opět kolem čtyřicítky. Valuacím se věnuje i blog WSJ, a to následujícím grafem. Ten ukazuje vývoj rozdílu mezi dividendovým výnosem akcií a výnosem desetiletých vládních obligací.





Rozdíl mezi dividendovými výnosy a výnosy vládních obligací se postupně přesouvá ze záporných čísel do kladných a nyní se pohybuje blízko jednoho procenta. Jinak řečeno, z pohledu posledních více než deseti let jsou dividendové výnosy relativně k tomu, co vynáší vládní obligace, mimořádně vysoko.



Utrpení městských nemovitostí: CNBC přináší rozhovor s investorem Robertem Herjavecem, podle kterého pandemie posunula postoje lidí k životu ve městech, a tudíž změní i dynamiku na trhu s nemovitostmi. „Všichni chtějí opustit velké městské komunity a přesunout se na předměstí. Domnívám se, že nemovitosti ve městech budou trochu trpět“, uvedl Herjavec. CNBC dodává, že například v New Yorku je nyní rekordní počet volných bytů. Podle některých názorů je to dáno jednak tím, že makléři nebyli kvůli restrikcím schopni ukazovat možným zájemcům byty. Svou roli ale hraje i pokles samotné poptávky po nich.



a u nás doma...



Proč prší: Aktuálně.cz píše, že podle spekulací lidí „prší, protože nelétají letadla“. Portál připomíná, že „uplynulý červen byl z hlediska úhrnu srážek velmi neobvyklý. Přinesl vydatné deště a lokální povodně“. Toto počasí bylo „natolik vytrvalé, že se mezi lidmi začala šířit teorie, že za dešti může být takřka úplné zastavení letecké dopravy, které způsobilo omezení kvůli pandemii koronaviru“. Oslovení odborníci podle portálu však tvrdí, že souvislost neexistuje nebo je jen zanedbatelná.



„Cirkulace vzduchu je komplexní záležitost a změny neproběhnou okamžitě. Když letadla přestala létat v březnu, není možné změny v ovzduší pozorovat hned v červnu. Aby se změna způsobená absencí letadel na obloze projevila, musel by útlum trvat delší dobu. Přesto ale nevěřím, že by to zásadním způsobem ovlivnilo množství srážek“, uvedla pro centrum.cz meteoroložka hydrometeorologického ústavu Markéta Augustinová.



Patentovaná koloběžka: Idnes.cz píše o tom, že „Škoda podala v roce 2019 nejvíce patentových přihlášek ze všech firem v Česku“. „Vedle technických inovací jsou mezi patenty a užitnými vzory i četné Simply Clever prvky, které jsou základem DNA automobilky,“ říká Christian Strube, člen představenstva značky pro technický vývoj. Jako chráněný užitný vzor tak na seznamu za loňský rok figuruje i skládací koloběžka umístitelná pod podlahu zavazadlového prostoru. Nebo speciální koberce z dutých vláken.



Byty za nákladové ceny: Na seznam.cz nalezneme článek, který tvrdí, že „ČSSD je vedle, její návrh byty zdraží, shodují se analytici. A ještě zesílí korupci“. Týká se to návrhu zákona, podle kterého by mimo jiné obce měly od developera dostat 25 procent bytů pro své účely za nákladové ceny. „Pokud by developer dosáhl u čtvrtiny stavěných bytů nulové marže, musel by o čtvrtinu zvýšit marži u ostatních bytů. Výsledkem by tedy bylo citelné zvýšení ceny tržně prodávaných bytů,” uvedl například analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.



Podle dalších názorů by ke zlevnění bytů vedla spíše rekodifikace stavebního práva tak, aby se na povolení nečekalo dlouhou řadu let. Výstavbu bytů především pro mladé rodiny by pak mohla podpořit změna daňového systému. Při návrhu zmíněného zákona se ČSSD podle portálu inspirovala v Rakousku a Velké Británii.