Eurasia Group: Boj o covidovou vakcínu může poškodit ekonomiky a zdravotní systémy

Podle analytiků Eurasia Group by "vakcínový nacionalismus" při hledání a využití vakcíny proti Covid-19 mohl mít vážné dopady na ekonomický a zdravotnický vývoj.Analytici spekulují nad možností boje o přístupu k vakcíně mezi bohatými a chudými zeměmi, který by se mohl rozpoutat v letech 2021 a 22. Taková konfrontace by mohla mít vážné ekonomické, veřejné a zdravotnické dopady. Podle analytiků budu mít stávající mezinárodní instituce a dohody vypořádat se s možným "vakcínovým nacionalismem".Analytici Eurasia upozorňují, že první náznaky zmíněného nacionalismu už byly zaregistrovány, když se některé vlády snaží zajistit si prioritní přístup k vakcínám prostřednictvím rozsáhlých investic a doprovodných podmínek k nim. V tomto smyslu například postupuje americká Biomedical Advanced Research Development Authority (BARDA), která má finanční zájmy například v rámci vývoje vakcíny od společnosti Moderna a investovala také do projektů francouzské Sanofi a britské GlaxoSmithKline.1 mld. USD ASA investovaly také do projektu AstraZeneca s cílem vyprodukovat 2 mld. ampulí z nichž 400 miliónů připadne USA a také Británii.Kanadská vláda se snažila obdobně zaháčkovat v projektu čínské CanSino Biologics.Experti varují před výsledným stavem, kdy bohaté země budou mít přístup k případné vakcíně a chudší a chudé nikoli. Takový stav by mohl být velmi rizikový.