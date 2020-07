Rostoucí poptávka bohatých investorů po udržitelnosti značí nový trend

Boháči po celém světě vynakládají čím dál více peněz na sociálně, eticky a ekologicky zaměřené podniky (ESG), což by mohlo růst těchto udržitelných investic ještě více podnítit.

Ve zprávě Capgemini World Wealth Report 2020 stojí, že více než čtvrtina (27 %) jednotlivců, kteří mají investovatelná aktiva ve výši 1 milionu dolarů a více, má zájem o udržitelné produkty. U jednotlivců se jměním k investování ve výši 30 milionů USD nebo více toto číslo vzrostlo na 40 %.

A co je důležité, tento zájem se promítá i do akce. Bohatí investoři uvedli, že do konce roku plánují alokovat 41 % svého portfolia do podniků, které jsou aktivní v oblasti životního prostředí, sociální správy a řízení společností. Do konce roku 2021 se toto číslo pravděpodobně zvýší na 46 %.

Mezi jejich hlavní motivace patří vyšší výnosy (39 %), lepší porozumění produktům ESG (29 %) a touha udělat něco pro společnost (26 %). Přitom se soustřeďují na životní prostředí a změnu klimatu (55 %), systémy etického řízení (54 %) a společensky uvědomělé obchodní praktiky (52 %).

Tato zpráva, která studovala více než 2 500 movitých investorů na 21 hlavních trzích, byla zpracována od ledna do února 2020, tedy předtím, než došlo k pandemii koronaviru. Shinichi Tonomura, generální ředitel společnosti Capgemini Financial Services pro Asii a Japonsko, však uvedl, že tento vyšší zájem je pro ESG pravděpodobně dobrou zprávou, protože bohatí investoři jsou „mírně před“ křivkou nově se objevujících investičních příležitostí.

"Jak se zvyšuje povědomí o otázkách životního prostředí a čím více jsou k dispozici vyzrálejší produkty s lepší finanční návratností, tím se chuť k produktům ESG zvyšuje," řekl Tonomura CNBC.

I přes širší hospodářský pokles v letošním roce se udržitelným investicím podařilo tuto bouři přečkat. Podle zmíněné zprávy investoři, kteří v roce 2020 implementovali strategii investic do ESG, porazili širší benchmarky. A Morningstar zjistil, že 70 % udržitelných akciových fondů udrželo v prvních třech měsících roku výnosy v horní polovině své široké skupiny vrstevníků.

Minulý týden uvedl JPMorgan v samostatné zprávě, že pandemie by se mohla jevit jako „bod zvratu pro ESG“. Průzkum investorů s aktivy dohromady za více než 13 bilionů dolarů zjistil, že 50 % z nich si myslí, že Covid-19 může v příštích třech letech znamenat pro dynamiku ESG pozitivní posun.

Podle Tonomury mají mileniálové mezi 26 až 40 let věku tendenci být si „více vědomi udržitelnosti a udržitelné spotřeby“. Více než dvě pětiny (41 %) bohatých investorů ve věku do 40 let přitahují udržitelné investice ve srovnání s pouhými 16 % lidí ve věku nad 60 let, zjistila zpráva Capgemini. Bank of America Merrill Lynch loni předpověděla, že mileniálové by mohly v příštích 20 až 30 letech investovat do investic ESG v USA 15 až 20 bilionů dolarů.

"Pro společnosti spravující majetek bude důležité při navrhování nabídky ESG mít na paměti tyto jedinečné potřeby a preference investorů mileniálů," uvedl Tonomura.

Tradiční i digitální investiční platformy se této příležitosti otevírají. V dubnu společnost BlackRock spustila Global Impact Fund zaměřený na investice do podniků řešících hlavní světové problémy. Plánuje tak svým výkonem překonat index MSCI All Country World. A také robo poradci nabízejí řadu levných a sociálně odpovědných možností investování.

Zdroj: CNBC