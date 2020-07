16.h - US trhy chvíli vypadaly, že porostou díky zprávám o remdesiviru, ale už zase klesají kvůli obecnému vývoji nákazy

Počty nově

US akciové trhy v úvodu svého řádného obchodování lehce rostly, když pozitivně laděné zprávy ohledně remdesiviru kompenzují negativní vyznění zpráv o dalším šíření nákazy USA a ve světě. Brzy jim ale došel dech a míří opět do červených čísel, což je v souladu s vývojem indexových futures v první polovině dne.Gilead oznámila, že v rámci testů remdesivir vykazuje u klinických případů zlepšování stavu jím léčených pacientů a obecně cca 62procentní snížení rizika případné mortality. Akcie Gilead rostou o cca 1%.Pozitivně působí také zpráva společnosti BoNTech, že firmou vyvíjený lék proti covidu by měl být připraven k posouzení do prosince tohoto roku. Akcie firmy rostou o necelých 6%.Tyto zprávy po krátkou dobu dostatečně kompenzovaly zprávy o dalších rekordech v počtu nově nakažených jež za poslední den přibylo už cca 63 000 a vedou k určitému odklonu od technologií ve prospěch firem navázaných na ekonomické zotavování jako jsou aerolinky a banky. Technologie výrazněji korigují předchozí zisky.Do toho všeho příští týden začne výsledkový kolotoč za 2Q, od kterého se očekávají ty nejhorší koronavirové projevy.