3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (10.7.2020)

Velmi nervózního vývoje jsme svědky za poslední 2 seance a obchodníci s čekajícími příkazy nejsou možná ti nejšťastnější. Výrazná volatilita nerespektovala jakékoliv technické úrovně a výrazný přeliv kapitálu nejdřív do rizikových a poté z rizikových aktiv, se projevil na všech finančních trzích. Nejvýrazněji posiloval americký dolar, ale nedařilo se ani ropě, která ztrácela přes 3 %.

Akcie nervózní kvůli koronaviru, Texas a Kalifornie opět hlásí rekordy

Včerejší seance zdaleka nepřipomínala letní obchodování, které se tradičně vyznačuje velmi nízkou volatilitou. Jako blesk z čistého nebes přišel na akciových indexech rychlý výprodej, který však nebyl způsoben zveřejněním nějaké očekávané zprávy, ale spíše rostoucí nervozitou investorů z šíření koronaviru. Ve Spojených státech včera přesáhl počet nakažených za jeden den opět 60 000 a epicentrem nákazy nadále zůstává Texas, Florida nebo Kalifornie, kde se včerejší přírůstky opět rovnaly dosavadním rekordům. Tradičně však nejde o nic zas tak negativního, aby investoři ihned nevyužili prodejního “dipu”, který vzápětí vytáhly zpět na vyšší úrovně. Všeobecně však uzavřely indexy v červených číslech až na NASDAQ, který tradičně táhnou technologické akcie, ke kterým investoři vzhlíží nyní spíše defensivně.

Libye obnovuje produkci, ropa prudce klesá

Ropa se poslední dny obchoduje ve velmi úzkém obchodním rozpětí. To bylo včera výrazně překonáno poté, co americká ropa WTI ztratila přes 3 % a prodejci ovládají i začátek dnešní seance. Důvodem je obnovená produkce Libye na ropných polích poté, co museli kvůli technických problém produkci pozastavit. Libye je dlouhodobě nestabilním producentem, který může ovlivnit aktuální snahy k vybalancování trhu. Právě v kombinaci s rostoucími případy koronaviru a nervózní situací na akciích se dostala ropa pod silný tlak. Otázkou pro investory nyní zůstává, jak se trhu podaří popasovat s dodatečnými barely z Libye a podle prvotní reakce je evidentní, že s ničím podobným nepočítali. Ropa tak pravděpodobně uzavře týden negativně a šíření koronaviru může přes víkend výprodej klidně prohloubit.

Žádosti o podporu přibývají pomaleji, než se očekávalo

Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden klesl o necelých 100 000. Mírně pozitivní zpráva, která však nedokáže zastínit fakt, že jsou v USA stále miliony lidí bez práce a tedy bez pravidelného příjmu. V červnu přitom američtí zaměstnavatelé vytvořili téměř 5 milionů nových pracovních míst a oficiální míra nezaměstnanosti klesla na 11,1 %. Nárůst nově nakažených však může ovlivnit obnovu zaměstnanosti, a to především v nejvíce postižených státech. Velké americké řetězce totiž postupně oznamují další propouštění zaměstnanců a uzavírání obchodů. Levis Strauss oznámil, že propustí 15 % zaměstnanců, United Airlines varovaly, že na podzim může dojít až půlka zaměstnanců. Dále pokračuje vlna bankrotů, ke kterým se naposledy přidala společnost Brooks Brothers, firma která existovala přes 200 let.