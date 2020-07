Technologie jako bezpečný přístav v době koronavirové

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Akciové trhy ve Spojených státech opět klesaly až na jednu výjimku. Pravidelní čtenáři nebo sledující trhů pravděpodobně tuší, že to jsou opět technologie. A nemýlí se. Nasdaq opět rostl na svá nová maxima, zatímco ostatní indexy klesaly kvůli strachu spojeným s koronavirem . Respektive s tím, zda opět v ekonomikách dojde k uzavírání podniků a továren. Vlády se již dříve vyjadřovaly, že druhá vlna uzavírání a výraznějších restrikcí se konat nebude, otázkou však bude, aby k tomu nechtěly přistoupit samy firmy . Během včerejšího dne byl zaznamenán vůbec největší nárůst nově nakažených za celou dobu pandemie (tj. 227 tisíc). Jen ve Spojených státech jich přibylo přes 60 tisíc a v některých tamních oblastech již dochází nemocniční kapacity a noví pacienti opět musí být ošetřováni na provizorních lůžkách. Hong Kong přistupuje k zavírání škol a Austrálie začíná znovu omezovat cestování. Další uzavření ekonomik by pravděpodobně opět prospělo technologickým firmám, které se v době pandemie stávají „moderním“ bezpečným přístavem. Znovu uzavření ekonomik by znamenalo pomalejší ekonomické oživení, což by se na trzích projevilo negativně, když trhy aktuálně počítají s rychlým oživením. Jedním z nejcitlivějších je v tomto směru finanční sektor. Ten včera klesal o 2,5%, když americké banky budou jedny z prvních, které zveřejní své výsledky za druhé čtvrtletí. V úterý s nimi přijde JP Morgan (-2,2%), Wells Fargo (-2,1%) nebo Citigroup (-2,8%). Mimo koronavirus a zpráv ohledně vakcíny tak bude nyní ve středu zájmu startující výsledková sezóna.