Červnová inflace zaskočila analytiky i centrální banku. Zvláště výrazně zdražují "neřesti" jako alkohol či tabák.

V porovnání s loňských červnem nejvýrazněji přispěly k růstu cenové hladiny zdražující alkohol tabák . Tyto „neřesti“ zdražují zejména kvůli letošnímu znatelnému navýšení spotřební daně , která s v cenách v obchodech projevuje postupně, ruku v ruce s tím, jak se prodejci zbavují starých zásob, pořízených ještě v době účinnosti nižší spotřební daně . Při vyloučení alkoholu tabáku by inflace vyla nižší, místo 3,3 procenta by činila 2,7 procenta, což znamená, že by zůstala v takzvaném tolerančním pásmu cílování inflace , které Česká národní banka stanovuje mezi jednoprocentní a tříprocentní úrovní meziroční inflace