Petr Dufek: Pro koho je odskok inflace dobrá zpráva a pro koho ne

Inflace v Česku v červnu pravděpodobně jen na chvíli vyskočila z tolerančního intervalu ČNB, když se dostala až na 3,3 %. Pro majitele protiinflačních dluhopisů jde nepochybně o dobrou zprávu, pro ty ostatní už rozhodně ne.

Oproti květnu se zvýšily především ceny cigaret s tím, jak zmizely poslední zásoby kuřiva s nižšími spotřebními daněmi a do trafik zamířily tabákové výrobky s novými kolky. Ceny pohonných hmot zase reagovaly na nedávné dění na ropném trhu a nahoru zamířily i ceny automobilů. V posledním případě zřejmě nejde o poslední krok, vzhledem k hrozícím pokutám za „nezelené“ vozy, které už brzy vstoupí v platnost.



Ve srovnání s loňským červnem jsou ceny v průměru o 3,3 % výše. Za tímto číslem můžeme v první řadě najít (s ohledem na váhy ve spotřebním koši) dražší potraviny, alkohol, cigarety a neustále rostoucí náklady za bydlení. Jen tyto tři položky generují více než tři čtvrtiny aktuální inflace. Pokud bychom chtěli vědět, za které zboží nebo služby si letos připlácíme nejvíce, tak jsou to některé ceny potravin, které jsou dražší o deset a více procent, nebo elektrická energie (+7,6 %).



Inflace skončila vysoko na prognózou ČNB, což jí dává do rukou další argument neuvažovat předčasně o dalším uvolňování již tak extrémně uvolněné měnové politiky. Na druhou stranu je současný inflační pohyb dočasný a ve druhé polovině roku již inflační tlaky výrazně zeslábnou. Zafunguje i vysoký srovnávací základ z loňského roku, a tak se inflace už na podzim může velmi rychle vrátit pod úroveň 2,5 %.