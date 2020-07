Rozbřesk: Opice v Thajsku bez práce, aneb o povaze šoků

Opice v Thajsku přišly o práci. Nedávné rozhodnutí britských maloobchodních řetězců vyhlásit bojkot na kokosové ořechy sbírané opicemi dost možná osvobodí řady makaků od stereotypní otrocké práce. Na druhou stranu bojkot kokosových produktů ze strany západních řetězců představuje jen další negativní ekonomický šok v tomto již tak zpackaném roce.



Každopádně pokud bychom se chtěli seriózněji zamyslet nad tím, co zrušení opičí práce bude vlastně z ekonomického hlediska znamenat, tak je třeba definovat povahu tohoto šoku. A zde, tak jako například u analýzy dopadů pandemie, může existovat jistá nejednoznačnost v tom, zdali jde o nabídkový či poptávkový šok? To může mít totiž fatální implikace pro naše závěry. Potlačení opičího otrokářství totiž povede k menší spotřebě a produkci kokosových ořechů o tom žádná…, ale to, kam se pohnou ceny kokosových produktů, vyplyne z toho, zda byl silnější šok na straně poptávky či nabídky.



Jinak řečeno: nižší odběr kokosů z Británie možná způsobí výpadek poptávky, což by teoreticky mělo tlačit ceny dolů. Na druhou stranu produktivita práce opic je ve srovnání s homo sapiens sapiens enormní. Považte, že zatímco průměrný thajský makak sebere za den 1000 ořechů, tak člověk jen 80! Neboli to znamená, že k tomu aby byl vykompenzován výkon jedné opice, je zapotřebí, aby místo ní šplhalo na palmy 12-13 lidí. Neboli pokud nepočítáme s tím, že opice a lidi rychle nahradí levní kokosový roboti či droni, tak minimálně krátkodobě půjde o zjevný negativní nabídkový (nákladový) šok, který by měl být vidět ve vyšších cenách, resp. v inflaci cen kokosových ořechů a na ně navazující produktů.



Samozřejmě, že nakonec při rozboru zneužívání zvířat k práci musí jít všechny tyto ploché ekonomické úvahy stranou. Bylo by však férové, abychom v této záležitosti byli principiální. A tak pomysleme třeba na všechny tažné voli v řadě emerging markets. Anebo na psi, jež jsou pracovně zneužíváni k hledání narkotik či k navigaci slepců. A nakonec - co třeba včelky? Ty nezištné dělnice, kterým člověk na konci všeho snažení sebere plody jejich práce…



Aneb, vítejte v letní okurkové sezóně, která vinou pandemie možná nebude tak okurková jako v předchozích letech…



TRHY



CZK a dluhopisy



Ve čtvrtek se koruna držela jen těsně nad hranicí 26,60 EUR/CZK. Pozdě odpoledne sice atakovala úroveň 26,70, nad kterou se nacházela po většinu týdne, avšak tuto svoji ztrátu velmi rychle umazala. Schválení rekordního schodku státního rozpočtu finanční trhy, včetně toho devizového, ponechaly bez povšimnutí. Dnes si trhy mohou povšimnout výsledku červnové inflace, která by mohla i tentokrát zůstat nad aktuální prognózou ČNB a současně i na horní hranici tolerančního intervalu centrální banky. Tento výsledek by podpořil centrální banku v názoru ponechat úrokové sazby po delší dobu beze změny a umožnil tak „zafixovat“ aktuální úrokový diferenciál.



Zahraniční forex



Nehledě na to, že počty nově nakažených koronavirem v USA byly včera i předvčírem nad 60 tisíci, tak euro nedokáže v tomto prostředí vůči dolaru zpevnit. Na akciových trzích pozorovaný nárůst averze k riziku vede k návratu do “bezpečného” dolaru a to přesto, že epidemiologická situace v USA vypadá velmi nepříznivě.



Postupný nárůst averze k riziku je přitom vidět i na ostatních měnách. A tak zatímco nízkoúročený bezpečný švýcarský frank posiluje, tak naopak měny jako forint či zlotý slábnou. V případě polské měny pak ještě dodejme, že pondělní obchodování může být po ránu trochu živější, neboť o víkendu čeká Polsko druhé kolo prezidentských voleb a oba kandidáti mají podle předvolebních průzkumů přibližně stejnou šanci vyhrát. Pro zlotý by přitom bylo možná lehce pozitivní, kdyby nad současným prezidentem Dudou zvítězil opoziční kandidát.



Ropa



Letní letargie vládne na globálním ropném trhu a tak ani ropa Brent nemá příliš důvodů k dramatickým pohybům a drží se v úzkém pásmu 42-43 USD/barel. Rekordní přírůstek počtu nově nakažených ve Spojených státech (60500) a hlavně postupné znovuzavedení karanténních restrikcí v některých amerických státech zatím nechávají trh v klidu, třebaže dopad na oživení lokální ropné poptávky bude vcelku jistě negativní.



Na druhou stranu, přetrvávající vyšší cena ropy pomáhá americkým producentům břidlicové ropy postupně restartovat produkci v nejlukrativnějších oblastech (zejména Permian). Dnes přijdou na řadu data k aktivitě amerických těžařů, která dále naznačí, jak svižné může být post-koronavirové oživení americké těžby.