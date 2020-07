Rekvalifikace z účetnictví vám pomůže udržet na trhu práce

Nemůžete najít delší dobu práci? Přišli jste o zaměstnání z důvodu aktuální nepříznivé situace? Přemýšleli jste už o možnosti rekvalifikace? Lidé si nejčastěji vybírají rekvalifikační kurz zaměřený na počítačové znalosti, personalistiku a účetnictví. To je sázka na jistotu! Tyto obory budou žádoucí i za několik let.



Lidé absolvují rekvalifikační kurzy z důvodu nových příležitostí na trhu práce. Cílem je odstranění nežádoucích bariér, jež omezují určité skupiny lidí, aby si našli práci. Buď jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo jim výpověď z práce reálně hrozí. Kritickou skupinou jsou maminky po mateřské dovolené, ženy kolem třicet let (očekává se založení rodiny) a lidé nad padesát let. Je prokázáno, že více než 60 % úspěšných uchazečů, kteří zdárně dokončí rekvalifikační kurz, najdou do 1 roku nové zaměstnání. Zpravidla je to ale dříve.

Vyplatí se to!

Autorka: Zuzana Klímová, garantka rekvalifikačního kurzu Online marketing, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně.