Carvago: Češi za první pololetí utratili za ojetá auta o 27 mld. Kč méně než vloni. V březnu se trh úplně zastavil

V týdnu od 16-22. března se prodalo 111× méně vozů než v předchozím roce.

V polovině roku se trh postupně vrací do normálu, aktuálně jsou prodeje oproti loňsku o 30 % nižší.

Dopad epidemie koronaviru se daleko razantněji podepsal na prodejích ojetých automobilů než na nových vozech. Trh ojetin za první půlrok 2020 dostal největší ránu ve své novodobé historii, kdy se v meziročním srovnání propadl o 46,53 %, tedy o 27,193 miliard korun . Vyplývá to z datových analýz autotržiště Carvago, spadajícího do skupiny European Automotive Group (EAG), které díky kompletní digitalizaci databáze ojetých automobilů v ČR i Evropě monitoruje přes 80 % tuzemského trhu.

Zájem o ojeté automobily začátkem roku pokračoval ve stabilním růstu po vzoru předchozího roku 2019 , do epidemie koronaviru o 1,7 %, tedy o 315 milionů korun . Protiepidemická opatření se však drasticky promítla na prodejních výsledcích a v týdnu od 16. do 22. března se trh s 99% propadem doslova zastavil. Ve stejném časovém intervalu v meziročním srovnání se prodalo 111× méně vozů. V extrémních hodnotách (pokles přes 90 %) pak trh vydržel dlouhé dva měsíce a až koncem května došlo k částečnému oživení (pokles 47,9 %). Od počátku koronakrize do konce první poloviny roku trh zaznamenal propad 68,9 %, vozů se tak prodalo 3,2× méně. Celkový propad v oproti minulému roku je v konečném součtu 46,53 %, prodalo se 1,87× méně.