17.h - US trhy nejednotné, Nasdaq opět posunul historické maximum, ale začíná mu docházet dech

US akciové trhy v úvodu dnešního obchodování jdou různou cestou. Prestižní DJIA a širší S&P 500 se vydaly směrem do minusů a technologický Nasdaq naopak pokračuje zarytě v dalším růstu a posunování svých maxim tažen zájmem o hlavní technologické tituly ze skupiny FAANG. Postupem času optimismus technologií ztrácí na síle, DJIA a S&P prohlubujÍ ranní poklesy. Akcie Amazonu za týden připisují cca 7%, MSFT Apple posilují o 4% a Alphabet o cca 3%. Nasdaq za poslední 3 měsíce posílil téměř o 30%. DJIA stahuje do minusu především propad akcií Walgreen o 6% po horší než očekávané výsledkové zprávě firmy za uplynulé čtvrtletí.Vyhlížené statistiky o týdenním vývoji počtu nových žádostí o podporu byly o něco málo lepší, než se očekávalo. Počet dlouhodobě žádajících se snížil o 698 000 na 18,06 miliónu.Co se týče koronavirové nákazy , tak počet případů v USA právě překonal hranici 3 miliónů při více jak 12 miliónech v globálním měřítku.