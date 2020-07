Man: Inflace přichází

Je možné, že se finanční trhy nacházejí na začátku velkého posunu. Poprvé za posledních 40 let budeme totiž možná čelit vysoké inflaci. Na stránkách FTAlphaville to tvrdí Teun Draaisma a Ben Funnell z investiční společnosti Man Group.



Draaisma ukazuje následující schéma, které kombinuje vysokou a nízkou inflaci s jejím dalším směrem – poklesem či růstem. Za sebou tak jdou dezinflace (pokles z vysoké inflace), rostoucí vysoká inflace, reflace (nízká a rostoucí inflace) a deflace. U každého pole je vyznačena historická návratnost akcií, dluhopisů a korporátních obligací s investičním ratingem a s vysokým rizikem. Akcie si tedy podle těchto dat vedou nejlépe v období klesající inflace, nejhorší je pro ně naopak období inflace rostoucí:







Ekonomové tvrdí, že po roce 1982 nastalo dlouhé období dezinflačních až deflačních tlaků, které nastartovala celá řada faktorů. Mezi ně patří offshoring, růst dluhů, stárnoucí populace, přechod na just-in-time výrobní procesy či rostoucí příjmová nerovnost. Celá jedna generace kvůli nim vyrostla bez toho, aby zažila vyšší inflaci , a jen ti starší si pamatují, jaké byly inflační šoky sedmdesátých let. Jak ale ukazuje následující graf, období vysoké inflace nejsou ničím výjimečným:Ekonomové se domnívají, že i před současnou krizí působilo v ekonomice několik faktorů zvyšujících inflační tlaky. K nim se nyní přidává mohutná fiskální a monetární stimulace, která se nese v duchu „vše, co bude třeba“ na to, aby se zabránilo kolapsu ekonomiky vyvolanému pandemií. Otázkou je, zda tato vlna stimulace skončí. Podle ekonomů ne, protože nikdo z politiků nebude požadovat utahování opasků po těch, kdo nyní drží hospodářství nad vodou Svou roli bude podle ekonomů hrát i růst vlivu populistických politických stran a vlád a celkově „roste srozumění s tím, že deficity budou strukturálně výše a inflace bude vyšší než v minulosti“. Na jednu stranu se tak nyní může zdát podivné, pokud někdo hovoří o vyšší inflaci , protože „všude kolem vidíme deflační signály“. A ekonomové souhlasí, že po několik čtvrtletí tyto tlaky skutečně převládnou. I tak je ovšem třeba připravit se na vyšší inflaci Jedním z významných signálů přicházející inflace je rostoucí korelace mezi akciemi a obligacemi. Ta rostla v minulosti předtím, než se zvedla inflace . Jenže ve chvíli, kdy se podobné signály skutečně objeví, už půjde těžko investičně reagovat. Jak ukazuje první schéma, akcie si v prostředí vysoké inflace nevedou nejlépe, podle ekonomů je kritickou hranicí inflace kolem 4 %. Jednou ze strategií, jak se proti vysoké inflaci zajistit, je nákup dluhopisů , jejichž výnosy jsou chráněny proti inflaci , orientace na hodnotové akcie komodity , a zejména na zlato Zdroj: FTAlphaville