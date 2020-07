3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (9.7.2020)

Včerejší seance vypadala opět o něco nervózněji, konec seance ovšem pomohl indexům uzavřít v zelených číslech. Hlavním tahákem byly opět technologické akcie, kde se na rekordní maxima dostaly akcie společnosti Apple, Amazon nebo Netlix. Rizikový apetit oslabil americký dolar, který pomohl ostatním měnám k navýšení zisků. Své pozice si však nadále udržuje zlato, které včera překonalo 1800 dolarů za trojskou unci.

Apple a Amazon pomohly NASDAQ navýšit historická maxima

Včerejší seance na akciových trzích opět vyzněla ve prospěch technologických gigantů a rizikového apetitu, který ovládl i ostatní trhy. Na ostatních akciových indexech byl vývoj spíše nervózní, ale nvestoři využili úterního dipu, který ke konci seance vytlačili zpět do zelených čísel. Výraznou měrou se pod růstem podepsal růst akcií společnosti Apple a Amazon na nová historická maxima. Negativní zprávou na druhou strnu bylo uzavření více jak 200 prodejen obchodní řetězce Bath & Beyond, a to kvůli očekávanému propadu tržeb o 50 %. Všeobecný rizikový apetit dostal na devizových trzích pod tlak americký dolar, který otevřel prostor pro posílení ostatním měnám. Dařilo se euru, britské libře, ale také australskému dolaru, který nyní čelí karanténě, ve který se ocitlo celé město Melbourne.

Ropa pokračuje v růstu navzdory růstu zásob

Šíření koronaviru v e Spojených státech nezastavuje a včerejší počet nově nakažených přesáhl 62 000, což je nový rekord. Paradoxně tak ruku v ruce boří rekordy jak technologický index NASDAQ, tak nové počty nakažených. Situace má již dopad na poptávku po benzinu, která začala mírně klesat, což se projevilo v růstu jeho zásob. Včerejší čísla zásob ropy však také příliš neoslnila. Zásoby ropy v USA rostly o dalších 5,6 milionu barelů a dostaly se na nová historická maxima. Americká ropa WTI i přesto včera atakovala nová čtyřměsíční maxima, kde následně nenašla žádné další kupce. Růst může pokračovat i nadále, jelikož ropa zatím nereagovala výrazněji na žádné obnovení některých z restrikcí.

Německý export pokračuje v propadu

Dne ráno byla zveřejněna data zahraničního obchodu z největší evropské ekonomiky. Německo je nejotevřenější ekonomikou silně závislou na expanzi zahraničního obchodu. Proto jsou tato čísla tak důležitá. Data za měsíc květen jsou již poměrně aktuální a vývoz ze země meziročně klesl o 29, 7 %, zároveň však klesl i dovoz, a to o 21, 7 %. Meziměsíčně vývoz rostl o 9 %, což bylo způsobeno uvolněním některých karanténních opatření. Zajímavé bude především jak se s krizí popasuje německo v horizontu 3-6 měsíců, kdy naznačují předstihové ukazatele rychlé oživení růstu.