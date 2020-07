O2 CR: O aukci nových kmitočtů projevil zájem i A1 Telekom Austria

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

ČTÚ včera na svém webu zveřejnila obdržené připomínky k připravované aukci nových kmitočtů. Mezi předkladateli připomínek byl i největší rakouský operátor A1 Telekom Austria. Ten mimo jiné navrhuje prodloužení licencí k frekvencím na 20 let z dosud plánovaných 12 – 15 let u různých kmitočtů, prodloužení doby, do kdy je potřeba pokrýt některé lokace a možnost zaplatit za frekvence ve splátkách a ne jednorázově. Zájem velkého zahraničního operátora vnímáme jako lehce nepříznivou informaci vzhledem k stávajícím operátorům, protože to může zvyšovat šanci na ostřejší konkurenční boj.