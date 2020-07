Euroskupina si dnes zvolí nového prezidenta (Ranní zpráva z finančního trhu)

Euroskupina dnes bude vybírat nového prezidenta. Volit se bude mezi třemi kandidáty, kterými jsou: Nadia Calvino ze Španělska, Pierre Gramegna z Lucemburska a Paschal Donohoe z Irska. Nejžhavější kandidátkou je španělská vicepremiérka. Ekonomický kalendář jinak hned ráno přinese německé květnové statistiky ze zahraničního obchodu a odpoledne pak tradiční čtvrteční statistiky z amerického trhu práce v podobě týdenního počtu nových uchazečů o podporu v nezaměstnanosti.

Německý zahraniční obchod v květnu oživil, situace ale zůstává vážná

Paralýza německé produkce i expertních odbytišť v průběhu května postupně pominula. To by se mělo na dynamice německých vývozů, ale i dovozů pozitivně odrazit. Rychlejší růst exportů ve srovnání s importy se tak nejspíše projeví ve vyšším přebytku bilance zahraničního obchodu, respektive běžného účtu platební bilance. Nicméně již situace před pandemií koronaviru nebyla v německém průmyslu, a tedy i exportu, nijak slavná a květnové zlepšení nepředstavuje zásadní změnu negativního trendu. Nicméně z pohledu eura by každé lepší číslo bylo vítané.

Středoevropský kalendář je pro dnešek prázdný. Na koruně bude pokračovat obchodování technického charakteru se zřetelem k vývoji na trhu eura s dolarem. Předpokládáme pokračování obchodování bez výraznějšího trendu; kurz by se dnes měl udržet mezi 26,60-26,90 CZK/EUR.

České domácnosti se utrácet nebojí

Na devizových trzích včera panovala prázdninová nálada. Kurz eura k dolaru osciloval bez trendu kolem hladiny 1,1280 USD/EUR, když postrádal jakékoliv fundamentální impulsy. Se vstupem amerických obchodníků na trh bez zjevné fundamentální příčiny euro posílilo nad 1,1300 USD/EUR; během dnešní asijské seance se kurz dokonce přehoupl přes 1,1350 USD/EUR. Světový ekonomický kalendář byl včera prázdný. Z domova jsme se dočkali květnových maloobchodních tržeb, lepší než očekávaný výsledek ale trh ignoroval. Koruna za minimální obchodní aktivity během dne krátce oslabila ke 26,80 CZK/EUR, aby se v závěru seance vracela k ranním hodnotám v blízkosti 26,70 CZK/EUR. Nakonec zavřela pod touto hladinou. Příliš zajímavé nebylo včerejší obchodování na okolních měnách v regionu, kde byla zřejmá tendence k oslabování tamních měn, zejména patrná byla u maďarského forintu.

Zatímco v úterý zveřejněná tuzemská produkční data za květen spíše zklamala, včerejší publikace maloobchodních tržeb naopak potěšila. Květen byl měsícem, kdy se pomalu ale jistě začala rozvolňovat vládní opatření v boji s covid-19, která od druhé poloviny března paralyzovala (nejenom) českou ekonomiku. Nicméně květnové oživení v průmyslu, exportní aktivitě i třeba ve stavebnictví nebylo tak rychlé, jak jsme si nejenom my představovali (viz náš komentář zde https://bit.ly/2VVO1Y5). Naproti tomu včera zveřejněné květnové statistiky z maloobchodu potvrdily, že s pochopitelnou výjimkou automobilových prodejů se spotřebitelé do obchodů vrátili. Statistiky o útratách domácností tak potvrzují (prozatím) příznivá data z trhu práce. Podrobněji jsme včerejší maloobchodní statistiky komentovali zde https://bit.ly/31XPoJE.