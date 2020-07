Nový rekord brazilského letounu E190-E2, který vyrábí firma Embraer spolupracující s ČR

Dne 2. 7. 2020 vytvořil civilní dopravní letoun brazilské výroby E190-E2 nový rekord své kategorie v délce letu bez přerušení. Letadlo, které vyrábí brazilská firma Embraer, vlastněné švýcarskou společnosti Helvetic Airways, uskutečnilo let v délce 7.488 kilometrů z brazilského města Natal (stát Rio Grande do Norte) do švýcarského Curychu za 9 hodin a 10 minut. Jedná se o nový světový rekord v doletu této kategorie letounu. Pro Českou republiku je brazilský podnik Embraer důležitým obchodním partnerem, protože podnik Aero Vodochody dodává součásti pro jeho víceúčelový moderní letoun KC-39. Aero je plně zodpovědné za vývoj, industrializaci, certifikaci a výrobu pevné náběžné hrany křídla (FLE) a pracuje na industrializaci a výrobě všech dveří, nákladní rampy a druhé části zadního trupu.